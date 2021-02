Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour est un classique revisité en VR ! (27/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous plonge en totale immersion dans un monde virtuel coloré. Ajoutez une bande-son qui assure et vous avez la plus originale façon de jouer à Tetris. Aussi addictif que l'original, vous risquez de partir pour de nombreuses sessions. Tetris Effect est en français et il fait partie des jeux qui ont une sauvegarde dans le cloud (pas de perte de progression en cas de désinstallation ou de changement de casque).

Tetris Effect (23,99 € 29,99 € -20 %) (2,95 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3

Tetris Effect est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines.





Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

