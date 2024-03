Dead by Daylight : un autre groupe de Metal s'invite dans le jeu avec une collection de masques

Le genre du jeu d'horreur se mêle visiblement bien avec le monde de la musique Metal. Behaviour Interactive a déjà réalisé une collaboration avec Iron Maiden récemment, rajoutant des tenues pour certains personnages dans la boutique, il recommence cette semaine avec un groupe américain de Nu Metal.

Venant de l'Iowa, aux États-Unis, et faisant trembler les foules avec des masques terrifiants depuis 1995, c'est Slipknot qui débarque dans Dead By Daylight avec une nouvelle collection de cosmétiques à retrouver dans la boutique. Les joueurs peuvent ainsi retrouver des masques pour le Spectre (Mick Thomson), le Lance-mort (Jim Root), le Docteur, le Clown (Shawn Crahan), le Montagnard (V-Man), le Fléau (Michael Pfaff) et le Piégeur (Corey Taylor), ainsi qu'une tenue masquée intégrale pour la Légion (Frank, Sid Wilson). Les développeurs précisent que, à part ce dernier, tous les autres masques peuvent être combinées avec d'autres tenues, pour des combinaisons uniques et toujours terrifiantes.

Slipknot a sorti en 2022 l'album The End, So Far, disponible à partir de 6,66 € (ça ne s'invente pas) sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.