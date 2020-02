Dead or Alive 6 : le « Set de séduisante robe de mandarin » bientôt de retour avec la version 1.19

Avec Dead or Alive 6, Koei Tecmo et Team Ninja ne vont pas ralentir l'allure de sortie de DLC cosmétiques, bien au contraire. Après un Season Pass 3 ayant pris fin en décembre dernier, un quatrième lui a succédé fin janvier en plus de contenus dits Revival, faisant revenir des tenues déjà diffusées dans le précédent épisode.

C'est justement ce qui attend les joueurs cette semaine avec la diffusion de la mise à jour 1.19 du jeu de combat. En effet, ce mercredi 12 février 2020, en plus d'ajustements de gameplay, du moteur physique et quelques corrections de bugs, c'est le Set de séduisante robe de mandarin Revival qui pourra être acheté dans les boutiques en ligne que sont Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store. Ce dernier avait été lancé le 14 février 2017 dans Dead or Alive 5: Last Round, autant dire que la date n'a pas été choisie au hasard.

Le message publié sur les réseaux sociaux rappelle bien évidemment que ce pack n'est pas inclus dans le Season Pass 4 et que le masque porté par La Mariposa lui est exclusif et n'apparaîtra pas sur les autres personnages. Quatre visuels nous donnent un aperçu de ce qui nous attend.

Comme d'habitude, nous devrions avoir d'autres images de ces accoutrements à destination de la gent féminine ainsi qu'une bande-annonce pour admirer le tout en mouvement le jour de sa sortie.