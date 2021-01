Dead or Alive : Koei Tecmo attaque en justice un moddeur qui vendait un DVD avec des personnages nus

Tout le monde connaît Dead or Alive, la franchise de jeux de combat est culte non pas par son gameplay, relativement classique pour des titres de versus fighting en 3D, mais pour son roster qui fait la part belle aux personnages féminins à la poitrine généreuse et à la physique des seins complètement irréaliste.

Longtemps réservée aux consoles, la franchise est arrivée sur PC en 2015 avec Dead or Alive 5 Last Round, tandis que Dead of Alive Xtreme: Venus Vacation (spin-off avec des mini-jeux sportifs sur une île paradisiaque) est lui aussi disponible sur ordinateurs, mais uniquement en Asie. Et c'est à partir de ce dernier jeu qu'un internaute a eu l'idée d'appliquer des mods pour retirer les vêtements, créer du contenu érotique et pornographique, enregistrer et monter le résultat final pour le graver sur un DVD vendu aux enchères. L'éditeur Koei Tecmo a eu vent de l'affaire et vient d'attaquer l'internaute en justice, non pas forcément pour le contenu olé olé, mais bien pour utilisation illégale de modèles sous copyrights et donc d'une « violation du droit d'auteur ».

La plainte a été déposée auprès du département de police de la préfecture de Kanagawa, là où se situe le siège social de Koei Tecmo, et il est clair que l'internaute n'est pas prêt de gagner cette bataille.