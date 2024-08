Deathbound : le Souls-like en équipe lancé en vidéo

Tate Multimedia et Trialforge Studio viennent de lancer Deathbound, un nouveau jeu de rôle et d'action inspiré des Souls de FromSoftware, mais avec une mécanique de gameplay originale : les joueurs peuvent créer un groupe de quatre héros pour affronter les créatures qui se dressent devant eux. Place à la bande-annonce de lancement :

Dans Deathbound, direction Ziêminal, où se mêlent la foi et la science. Il faut créer une équipe variée avec des compétences et capacités uniques, propres à chaque personnage, pour s'en sortir pendant les combats. Mais la synergie est importante et influe sur le gameplay, avec des membres de l'Église de la Mort et du Culte de la Vie qui peuvent faire un vrai bazar sur le champ de bataille. Ou alors opter pour une équipe d'une seule religion pour des buffs majeurs.

Deathbound est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, dans des éditions Standard, Deluxe Cult of Life et Ultimate Church of Death. Tout cela est disponible avec une réduction de - 10 % sur GOG.com.