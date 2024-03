DeathSprint 66 : un jeu de course à pied futuriste annoncé en vidéo

L'éditeur Secret Mode et le développeur Sumo Digital ont dévoilé lors du Futur Games Show DeathSprint 66, un étonnant jeu de course à pied dans un univers futuriste, avec un contexte de spectacle mortel rappelant La Course à la mort de l'an 2000 (à partir de 14,99 € en Blu-ray sur Amazon ou la Fnac), mais sans voitures. Voici le premier teaser du jeu :

DeathSprint 66 proposera donc des courses à pied à haute vitesse, aux travers de décors dystopiques et d'obstacles mortels, mais pas de panique, ce sont des clones pilotés par des jockeys grâce au Stem-Link qui participent à ces épreuves. En courant et en évitant les pièges, les joueurs obtiennent de la Frénésie, nécessaire pour utiliser des capacités spéciales et devancer ses adversaires, ou les perturber.

Malheureusement, pas de gameplay en vue pour l'instant, mais cela devrait être dévoilé très vite, car DeathSprint 66 est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, via Steam.