DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game, le trailer du jeu le plus barré de l'année, une date de sortie annoncée

Vous est-il déjà arrivé de jouer à un jeu en vous demandant : « il s'est passé quoi dans la tête des développeurs ? » Eh bien, c'est une question à laquelle vous allez être régulièrement confronté dans DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game. Dans cette expérience, décrite comme un jeu de destruction de ville au ralenti, vous incarnerez un cerf qui se confrontera à plusieurs animaux, parfois fusionnés avec des armes ou tout autre objet farfelu.

, et nos amis du pays du Soleil-Levant auront droit à une version physique avec, en prime, un CD comprenant les 17 pistes de l'OST. Un DLC sera également téléchargeable avec des skins, armes et artworks.

Voici la description du jeu donnée par l'éditeur PLAYISM et le développeur Gibier Games :

Développé par le développeur indépendant japonais Gibier Games, DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game vous permet de jouer en tant que cerf. Ce titre est mieux décrit comme un « jeu de destruction de ville au ralenti ». Vous pouvez passer vos journées à gambader, profiter d'une vie paisible avec les autres animaux de la ville. Ou, vous pouvez armer votre cou extensible et vos bois pointus pour détruire complètement tout ce qui vous entoure. Inutile de dire que s'engager sur la voie de la destruction mettra toute la police sur vous. Si vous voulez éviter une fin tragique, eh bien, vous savez sur qui pointer vos « armes ». DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game est initialement sorti sur Steam en accès anticipé en janvier 2020. Maintenant que le développement est entré dans sa phase finale, nous sommes ravis d'annoncer la sortie de la version complète du titre le 25 novembre pour Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec sept langues supplémentaires prises en charge (coréen, italien, néerlandais, français, espagnol, portugais, russe). La version complète propose un scénario étendu, vous mettant face à face avec le boss final à la fin. De plus, la version Nintendo Switch comprend un mini-jeu « Cowthello » qui prend en charge le jeu de versus en ligne.