Demeo : arrivée imminente de la version PC et cross-play à la clé !

Demeo, l'incontournable jeu VR que nous ne présentons plus (lire notre test) s'apprête à débarquer sur nos écrans plats le mois prochain. Cette version sera gratuite pour toutes les personnes qui ont acheté l'une des versions VR. C'est-à-dire que si vous possédez la version Quest ou Rift, celle sur PC sera débloquée et mise à disposition via le lanceur Oculus Rift. Il en sera de même pour un achat sur la plateforme Steam. Cet achat fonctionne par ailleurs aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'obtenir la version PC débloque la/les versions VR de la plateforme.

Bien sûr, le cross-play est toujours de mise et intégrera dorénavant les joueurs PC, mais aussi la synchronisation des progressions si tant est que vous soyez sur la même plateforme. Pour terminer, la version PC du store Steam sera disponible en accès anticipé le 7 avril.

N'oubliez pas qu'un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu dans sa version Quest.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.