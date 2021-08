Ven VR Adventure : sortie imminente sur Quest 1 & 2 et sa version PC VR sera gratuitement accessible !

Ven VR Adventure met en scène un petit renard aztèque sur la planète Runnies en proie aux envahisseurs, dont le bien nommé Bruce Nelson cherche à tout prix à s’approprier l’énergie pour devenir immortel. Ven nous emmène dans un monde original aux aspects futuristes à travers douze niveaux et trois chapitres remplis de défis et de pièges afin de libérer son peuple. Vous pouvez retrouver notre test de la version PC VR ici.

Le contenu du jeu et le gameplay sont annoncés comme strictement identiques à la version PC VR, mais les visuels diffèrent quelque peu. Aucun compromis n'est fait sur les éléments du décors, cependant, face à l'Oculus Quest 1, l'Oculus Quest 2, bénéficie de meilleurs jeux de lumière, de textures de plus hautes résolutions et de la gestion des ombres dynamiques pour notre personnage et son environnement. Fait étonnant, la version PC ne le propose pas encore.

Ven VR Adventure sur Oculus Quest sort aujourd'hui à 19 heures sur le store Oculus Quest au prix de 29,99 €. Comme il est cross-buy, vous bénificierez, pour le même prix, de la version PC VR disponible sur le store Oculus Rift. Il est également disponible sur le store Steam VR et est inclus dans l'abonnement de Viveport.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.