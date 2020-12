Demeo : Resolution Games dévoile son nouveau RPG à travers un trailer

Demeo débarque bientôt sur nos écrans. Ce dernier est un jeu de rôle en réalité virtuelle développé par Resolution Games. Dans ce Dungeon Crawler, vous devrez explorer les donjons mystérieux d’un monde infesté de monstres en plus de pouvoir jouer en compagnie de vos amis les plus fidèles. Ainsi, Demeo est attendu pour 2021 sur Oculus Quest, Oculus Rift et sur Steam VR. Notez également que le titre sortira sur PC sans l’usage de la réalité virtuelle, et que le cross-play sera même disponible entre les versions VR et non VR de la production.

Resolution Games a publié un court trailer pour mettre l’eau à la bouche comme il se doit. Sur une musique à la fois épique et mystérieuse, un archer lance une flèche empoisonnée ou un guerrier tue une araignée avec une paire d’épées. Enfin, un magicien souffle une boule de feu et la musique devient bien plus épique et détaille les différentes caractéristiques de Demeo comme le tour par tour, l’aspect Dungeon Crawler et bien plus encore. Le PDG de Resolution Games, Tommy Palm et Mike Booth, un des directeurs créatifs du studio, ont pris la parole afin de détailler ce qui vous attend dans leur futur jeu de rôle :

Beaucoup d'entre nous chez Resolution Games se rappellent de l’époque où on passait des nuits entières à s’amuser avec des jeux de rôle sur table à l'ancienne avec des amis. Ces dernières années, nous avons travaillé pour retranscrire cette expérience très spéciale dans la réalité virtuelle, et Demeo vous donnera l’envie de vous rassembler autour d’une table avec des amis pour aller tuer des monstres, le tout sans avoir à rectifier les erreurs de votre fiche de personnage. Les jeux de table reviennent à la mode ces derniers temps et les nouveaux joueurs comme les vétérans sont plus fidèles que jamais. Nous avons porté ce poids tout au long du processus de développement pour rester fidèles à ce noyau, tout en créant quelque chose de zéro pour la réalité virtuelle. En fait, lorsque nous avons commencé à partager les premières versions de Demeo, plus d'un expert du secteur a exprimé ses doutes sur le fait que n'importe qui pourrait réussir la transformation d'une telle expérience. Mais ensuite, lorsqu'ils ont mis le casque, ils ont été complètement surpris. Mais ce qui fait vraiment le charme de Demeo, ce sont les synergies qui se créeront lorsque les joueurs devront explorer les donjons, mais ils devront également se rassembler pour affronter quelque chose de bien plus sombre.

Si Demeo vous attire, l’Oculus Rift S est disponible sur Amazon pour 449,99 €.