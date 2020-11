Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, la Saison de la Traque s'ouvre en vidéo avec le retour du Rapace Noir et l'arrivée du Corbeau

Suite à l'évènement lors duquel le Voyageur s'est « réveillé » (il l'était déjà techniquement, mais il s'est enfin bougé), une nouvelle ère s'est ouverte pour Destiny 2 avec le lancement de l'extension Au-delà de la Lumière. En plus du scénario inédit prenant place sur Europe, c'est donc une saison inédite qui a débuté, bien sûr en lien avec l'intrigue globale et qui va nous confronter aux forces de Xivu Arath, comme si nous n'avions déjà pas assez d'ennuis comme ça ! La Saison de la Traque a donc elle aussi été lancée en vidéo, garantie sans spoiler sur Beyond Light.

En plus du fusil à pompe exotique Dualité qui nous est offert dans le pack de début de saison, nous pourrons donc récupérer le Rapace Noir lors d'une quête dédiée prochainement. Et les volatiles sont décidément à la mode puisque nous devrons collaborer avec le Corbeau, dont nous ne gardons pas un très bon souvenir de sa précédente vie...

L'ASCENSION D'UNE DÉESSE DE LA RUCHE Des planètes entières ont disparu. Dans le chaos qui s'en suit, Xivu Arath, la déesse de la guerre de la Ruche, tente audacieusement de s'emparer du pouvoir. Sans surveillance, elle menace un système solaire déjà bien troublé. En enquêtant sur cette menace grandissante, Osiris a besoin de votre aide. Heureusement, un nouvel allié (qui semble pourtant familier) appelé le Corbeau vous rejoint dans ce sauvetage... LA TRAQUE COMMENCE Des sanctuaires de la Ruche apparaissent dans tout le système solaire. L'Araignée ressent les effets de cette perturbation et veut négocier. Travaillez avec lui et le Corbeau afin de concevoir un appareil capable d'attirer les lieutenants de Xivu Arath hors de leur cachette. Une fois construit, améliorez votre appât, piégez vos proies et provoquez la déesse de la Ruche. MONTREZ LES CROCS QUÊTE EXOTIQUE - RAPACE NOIR Laissez votre piège se refermer autour des Ténèbres. Rapace Noir est de retour et votre quête commence. ARTÉFACT SAISONNIER - CROC DE XIVU ARATH Arraché à la mâchoire de la déesse de la guerre, le croc de Xivu Arath augmente votre Puissance à chaque fois qu'il est amélioré. Déverrouillez de nouveaux mods saisonniers et choisissez de nouvelles façons de personnaliser votre style de jeu. FUSIL À POMPE EXOTIQUE - DUALITÉ Utilisez calmement votre viseur, ou tirez rapidement sans viser. Débloquez le véritable potentiel de ce nouveau fusil à pompe exotique en adoptant pleinement sa dualité. PASS SAISONNIER Équipement, EXP, récompenses ! Obtenez le Pass saisonnier et débloquez instantanément le nouvel ensemble d'armure saisonnier et le nouveau fusil à pompe exotique Dualité. Vous recevrez aussi un bonus d'EXP qui accélérera votre progression dans les rangs de Saison ainsi que le déverrouillage des engrammes.

En plus des visuels de récompenses à retrouver en page suivante, voici concrètement ce que vous pouvez attendre du Pass saisonnier et des activités gratuites pour l'ensemble des joueurs au cours de la Saison de la Traque :

PROPRIÉTAIRES DU PASS SAISONNIER Nouveau suivi de progression saisonnier avec des récompenses à déverrouiller

Nouvel artéfact et mods à déverrouiller

L'Avènement

La Bannière de Fer

Déverrouillez instantanément des ensembles d'armures saisonniers et un nouveau fusil à pompe exotique

Quête du revolver exotique Rapace noir

Nouvelle activité publique : Traques de Courroucéens

Bonus d'EXP GRATUIT POUR TOUS LES JOUEURS DE DESTINY 2 Nouveau suivi de progression saisonnier avec des récompenses à déverrouiller

Nouvel artéfact et mods à déverrouiller

L'Avènement

La Bannière de Fer

Ensembles d'armures saisonniers et nouveau fusil à pompe exotique à obtenir

Le calendrier est lui visible dans notre article sur le ViDoc, qui nous donnait déjà quelques détails sur tout cela. Une FAQ est elle lisible en page 3 et d'autres visuels sont à admirer en page 4. Sachez également qu'une réplique du Rapace Noir pourra être obtenue via les Récompenses Bungie sous certaines conditions. Enfin, si vous êtes un adepte des microtransactions cosmétiques, un pack contenant 1 700 Argentum et l'emote Mon pauvre ami est en vente.

Quant à Destiny 2: Beyond Light, vous pouvez l'acheter 39,99 € sur Gamesplanet si vous jouez sur PC.

