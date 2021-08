Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, retour à la Cité des rêves avec Mara Sov dans la Saison des Disparus, le cross-play disponible !

Nous avons désormais une date bien précise pour notre rendez-vous avec Savathûn et l'extension La Reine Sorcière, le mardi 22 février 2022. Entre ce 24 août 2021 et ce moment fatidique, c'est donc une saison de six mois qui va devoir occuper les joueurs comme il se doit dans Destiny 2 ! La Saison des Disparus est disponible dès à présent une fois la mise à jour 3.3 effectuée et fait donc revenir sur le devant de la scène la Reine des Éveillés, Mara Sov.

Et elle ne fait pas les choses à moitié vu qu'elle revient en souhaitant demander audience à Savathûn en personne, et demande notre aide pour sauver ses techno-sorcières du Domaine brisé. Si nous savons où cela va nous mener, reste à découvrir de quelle manière cette intrigue permettra à la Reine Sorcière d'accaparer la Lumière. La relation entre Mara, le Corbeau qui fut par le passé son frère et Pétra Venj semble également au programme, de quoi clore une fois pour toutes certaines intrigues. Du côté des activités saisonnières, la recette ne change que peu avec d'un côté l'Alignement astral en matchmaking avec six joueurs et de l'autre les missions dans ce mystérieux Domaine brisé du Plan ascendant en solo ou escouade de trois joueurs. Le CIMU s'agrandit encore et accueille désormais un portail vers l'aile des Éveillés.

Une quête exotique inédite nous permettra de mettre la main sur le Sceptre d'Ager, un fusil à rayon ayant la Stase comme élément, qui aura plus qu'une utilité au combat puisqu'il servira à débloquer des zones inaccessibles autrement dans le Domaine brisé. L'arme saisonnière à récupérer se nomme quant à elle Impulsion Lorentz, encore faut-il apprécier les fusils à fusion linéaire... Trois autres équipements exotiques ont également été ajoutés, ainsi que tout un tas d'armes reprisées et inédites, dont certaines ont comme élément la Stase. Et surtout, le cross-play est enfin disponible, l'occasion de repartir à l'aventure avec des compagnons de jeu perdus de vue !

Le retour Mara Sov, Reine des Éveillés. Dire que beaucoup de choses se sont passées en son absence serait un euphémisme. Son frère, qui goûtait au repos éternel, marche désormais parmi les Gardiens sous un nouveau nom. Les forces de Xivu Arath se sont alliées à la flotte sombre. Et Savathûn était en réalité à l'origine de la Nuit sans fin. C'est à ce moment précis, sous la lumière d'un soleil que tout le monde attendait avec impatience, que Mara Sov fait son retour à la Cité des rêves et demande une audience avec la Reine Sorcière. Savathûn, la Reine Sorcière Sœur de Xivu Arath et d'Oryx, cette famille de dieux a défié l'humanité pendant plusieurs siècles. Savathûn a provoqué la flotte sombre, même si cela à poussé sa sœur à se dresser contre elle. Bien que ses motivations soient encore obscures, le mystère de l'implication de Savathûn dans la Nuit sans fin n'a pas encore été résolu. Une porte s'ouvre Une énergie crépitante se répand dans le CIMU, et un sombre portail fait connaître sa présence dans la toute nouvelle aile des Éveillés. Maîtrisez les outils que vous y trouverez, et brouillez la ligne entre technologie et magie. Sauvez les Éveillées disparues Alignement astral - Activité à 6 joueurs en matchmaking Redonnez vie à une technologie éveillée longtemps endormie, et triomphez face à ceux qui craignent la Lumière. Alignez le réseau de lignes cosmiques et tracez un chemin qui permettra de secourir les techno-sorcières de Mara Sov du Domaine brisé. Domaine brisé - Mission hebdomadaire Cheminez à travers le Domaine brisé à la recherche des techno-sorcières de Mara Sov. Sauvez-les et utilisez le pouvoir qu'elles vous accordent pour découvrir cet environnement mystérieux d'un œil neuf, et pour atteindre l'inatteignable. Quête exotique - Sceptre d'Ager Une arme d'une grande puissance, que Mara Sov a caché à son frère, Uldren. Les mains qui s'emparent du Sceptre d'Ager détiennent la clé de certaines zones du Domaine brisé jusqu'à présent hors d'atteinte. Venez à bout des barrières de sécurité mises en place par les Éveillés et atteignez l'arme exotique avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Cross-play Jouez avec et contre d'autres Gardiens à travers tout le système solaire, peu importe leur plateforme. Le cross-play est disponible et gratuit pour tous les joueurs. Armement En cas d'urgence, brisez la glace - Plus de 25 armes, nouvelles et revisitées, y compris de nouvelles armes légendaires stasiques.

- Plus de 25 armes, nouvelles et revisitées, y compris de nouvelles armes légendaires stasiques. Saltimbanque radieux - Esquivez une attaque. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

- Esquivez une attaque. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pas de plan B - Préparez-vous. Vous avez reçu une invitation pour une fête au fusil à pompe, et vos poings sont attendus.

- Préparez-vous. Vous avez reçu une invitation pour une fête au fusil à pompe, et vos poings sont attendus. Menottes du non-être - Une destruction réglée à la perfection, et une force qui fait tout voler en éclats.

Pass saisonnier Équipement, EXP, récompenses ! Obtenez le Pass saisonnier et débloquez instantanément le nouveau fusil à fusion linéaire exotique. Vous recevrez aussi un bonus d'EXP qui accélérera votre progression dans les rangs de saison ainsi que le déverrouillage des récompenses. Fusil à fusion linéaire exotique - Impulsion Lorentz utilise un ciblage avancé et une télémétrie de précision pour réaliser de minutieuses implosions.

- Impulsion Lorentz utilise un ciblage avancé et une télémétrie de précision pour réaliser de minutieuses implosions. Boussole du Chemineur - Améliorez votre Puissance et découvrez de nouvelles combinaisons en obtenant des mods saisonniers et en personnalisant votre style de jeu.

- Améliorez votre Puissance et découvrez de nouvelles combinaisons en obtenant des mods saisonniers et en personnalisant votre style de jeu. Ornements universels - Obtenez les nouveaux ornements universels de la Saison des Disparus et restez au top des tendances de la dernière Cité.

Lot d'Argentum Achetez le lot d'Argentum de la Saison des Disparus et recevez l'interaction légendaire « Danse enjouée » ainsi que 1 700 Argentum (1 000 + 700 Argentum bonus) que vous pouvez utiliser pour acheter des saisons, des éléments cosmétiques et bien plus ! Visitez l'onglet « Saisons » dans le jeu pour utiliser votre Argentum et acheter la Saison des Disparus. Pour déverrouiller votre nouvelle interaction, parlez avec Maître Rahol à la Tour.

Si vous êtes un joueur free-to-play, voici ce à quoi vous aurez droit par rapport aux possesseurs du Season Pass de la Saison 15 :

Contenu disponible Détenteurs du Pass saisonnier Gratuit pour tous Suivi de récompenses saisonnières Oui Équipement et armures sélectionnés Équipement et armures de saison Oui Défis sélectionnés Défis saisonniers Oui Oui Artéfact saisonnier et mods Oui Oui Évènement : Fête des âmes perdues Oui Oui Évènement : L'Avènement Oui Oui Évènement : Moments de Triomphe Oui Oui Cross-play Oui Oui Activité à 6 joueurs en matchmaking : Alignement astral Oui Essai gratuit - L'essai gratuit de l'activité Alignement astral permet à tous les non-détenteurs du Pass saisonnier de jouer une seule partie de l'activité. Mission hebdomadaire : Domaine brisé Oui Non Quête d'arme exotique Oui Non Déverrouillage instantané d'un fusil à fusion linéaire exotique Oui Non

Vous noterez qu'il n'y a aucune feuille de route pour une fois, ce qui est normal, l'équipe prévoyant d'en diffuser une dans les semaines à venir. Au moins, cela permettra de nous surprendre un peu d'ici là. Pour autant, nous avons déjà confirmation que cette Saison 15 verra le retour de trois évènements, à savoir la Fête des âmes perdues pour Halloween, de l'Avènement pour Noël / le Nouvel An, ainsi que des Moments de Triomphe, ayant habituellement lieu durant l'été. À noter que la quantité de synthéfibres pouvant être obtenue sera réinitialisée à la moitié de la saison.

Vous pouvez retrouver en pages suivantes un aperçu des récompenses du Pass saisonnier de la Saison des Disparus et de nombreux visuels du contenu de cette dernière. Si l'envie vous prend de sauter le pas de l'achat (le jeu étant pour rappel free-to-play) et que vous jouez sur PC, sachez que Gamesplanet propose actuellement l'extension Beyond Light avec un Season Pass pour seulement 27,99 €.