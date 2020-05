Destiny 2 : Bungie commence à détailler l'An 4 avec des saisons, récompenses et contrats remaniés, de la transmogrification au programme !

Alors que les Jeux des Gardiens sont dans leur dernière ligne droite et devraient sauf surprise couronner les Titans, les joueurs ont surtout les yeux rivés vers l'espace, entre le Tout-Puissant disparu des radars et l'armada de vaisseaux pyramide venant d'atteindre Neptune. Si les évènements se poursuivent en temps réel, ce sont des détails concernant l'avenir global de Destiny 2 qui ont été donnés récemment, et pas seulement l'évidente arrivée sur la next-gen.

Un système saisonnier et des récompenses revisités pour l'An 4





Entre la TWAB de la semaine dernière et celle qui est parue cette nuit, le doute n'est plus permis, Destiny 2 va poursuivre sa vie avec une Année 4 et de nouvelles saisons de contenu. Elles vont être amenées à évoluer, dans le bon sens cette fois, avec pour commencer « un meilleur arc narratif interconnecté aux précédentes saisons » comme l'a évoqué le directeur artistique Evan Nikolich. Cela passera par une « nouvelle » approche éliminant un peu le sentiment de FOMO ambiant en permettant aux joueurs de profiter du scénario même après que les évènements soient passés.

Cela signifie que si vous commencez à jouer en mars 2021, vous pourrez retourner découvrir l'histoire des Saisons 12 et 13 (nous en sommes à la 10 actuellement, NDLR). Nous voulons que nos histoires aient un maximum de cohérence, parsemées de moments importants saison après saison, avant de vous offrir un dénouement incroyable chaque année.

Grosso modo, Bungie veut revenir à un modèle plus proche de l'An 2 avec le Pass Annuel de Renégats, dont la majorité du contenu peut toujours être vécu actuellement, bien qu'un poil modifié notamment du côté des Forges. De cette manière, les joueurs pourront découvrir la trame scénaristique à tout moment et ne pas être perdus.

Les activités du type Offensive Vex et Cadran Solaire resteront donc en majeure partie jouables après les saisons les ayant introduites. Il faut bien avouer que pour un studio ayant du mal à proposer du contenu régulièrement, retirer le peu ajouté était un non-sens total, même s'il y a des raisons données derrière. Bien entendu, elles seront ajustées au niveau des conditions d'accès par exemple, et la raison en est simple :

Nous voulons supprimer tout élément de concurrence et de distraction dans la nouvelle saison, qui possède son propre système de progression, tout en gardant l'expérience d'activité actuelle.

L'exemple cité parlera aux joueurs de la Saison de l'Aube et donne une bonne idée du juste milieu que Bungie veut apporter, même s'il faut bien avouer qu'obliger la communauté à farmer (Obélisques, Bunker) pour tout faire disparaître ensuite est frustrant et très artificiel.

Avec notre nouvelle approche, à la fin de la Saison de l'Aube nous aurions laissé derrière nous la quête « Sauvez une légende », les quêtes exotiques pour acquérir les Ruines du Diable et le Bastion, et les activités du Cadran solaire. Nous devions dire au revoir à l'expérience des Obélisques pour désencombrer le journal de quêtes, empêcher le nombre de contrats de trop augmenter, et retirer les Lignes fractales pour qu'elles soient supprimées en toute sécurité de l'inventaire des joueurs. Les Obélisques requièrent beaucoup de temps, et nous ne voulons pas forcer un joueur à choisir entre le rituel saisonnier actuel et le rituel saisonnier de la saison passée.

Forcément, les récompenses sont aussi le sujet de cette conversation et, pour continuer sur l'exemple du Cadran solaire, les armes qui y étaient disponibles le seraient toujours dans ce cas, même si Osiris et les Obélisques ne sont plus là. Bon, gardez en tête que tout cela est dit pour illustrer son propos, rien ne dit que les activités de l'An 3 auront la chance de revenir (nous croisons les doigts pour le Cadran et ainsi terminer le livre de lore associé), surtout avec ce qui suit :

Nous voulons que tous les joueurs, peu importe le moment où ils ont rejoint le jeu et en quelle année, puissent participer à cette chasse, ce qui réduirait la pression de devoir récupérer tous les objets pendant une saison. Sur le court terme, et pour suivre cette démarche, nous ajouterons certaines armes sélectionnées des Saisons 8, 9 et 10 dans un engramme qui arrivera au courant de la Saison 11.

Bungie envisage aussi d'ajouter les récompenses de saison aux Assauts, à l'Épreuve et au Gambit pour laisser plus de liberté sur la manière d'acquérir ce loot, une excellente idée. Sinon, nous avons relevé une légère contradiction dans ce paragraphe, qui va nous servir de transition.

Le studio avait déjà dit ne pas pouvoir « continuer d'agrandir l'univers de Destiny indéfiniment » et le redit ici, évoquant « la technique, les ressources et [...] la conception de l'univers », tout en déclarant juste après que l'univers de Destiny va s'enrichir chaque année avec une extension... Oui, les rêves de voir un Destiny 3 s'envolent toujours plus loin, d'autant plus que Luke Smith a donné un exemple évoquant carrément des Années 5 et 6. Si vous avez bonne mémoire, le ViDoc paru en septembre 2019 montrait un tableau sur lequel nous pouvions même y lire « Year 7 », donc wait & see.

Récompenses et cosmétiques durant l'An 4





Dans tous les cas, une extension est donc bien prévue et va s'accompagner d'autres changements détaillés par Luke Smith. Pour commencer, Destiny 2 va enfin bénéficier d'un système de transmogrification venant compléter les Ornements universels en convertissant justement toute notre panoplie en ces derniers. Les possibilités permettant de recourir à ce procédé seront de fournir un effort en jouant ou de payer avec de l'Argentum (microtransactions). Encore en développement, cela n'arrivera qu'au cours de l'Année 4.

L'armure de saison ne sera plus fournie avec le Season Pass ou via Everversum, mais fera l'objet d'une suite d'objectifs à remplir, ce qui est clairement bien plus motivant. Il n'y aura pas besoin d'attendre pour voir le résultat, car la Saison 11 mettra déjà cela en place. Les activités de haut niveau (Raids, Jugement, Donjons) vont elles mieux nous récompenser. D'ailleurs, les développeurs sont en train de concevoir des armes d'expert pour le Jugement d'Osiris, qui recevra chaque année un nouveau set d'armure, le prochain devant arriver à la Saison 13. De même, le prochain Raid aura droit à son lot d'équipements inédit.

À partir de la Saison 12, Everversum ne vendra plus de vaisseau, coques de Spectre, Passereaux et Ornements dont les thématiques visuelles sont celles d'activités « ambitieuses » ni les Ornements d'armes légendaires. La Poussière brillante sera elle plus simple à obtenir, avec des méthodes davantage liées au compte qu'au personnage pour ne pas pénaliser les joueurs n'ayant pas plusieurs Gardiens. Quant aux Engrammes brillants du Season Pass, ils incluront des objets de l'An 3 d'Everversum et, à plus long terme, seront mis à jour chaque saison pour contenir des items des trois précédentes.

Les activités classiques (Assauts, Épreuve et Gambit) vont de leur côté avoir enfin droit à de nouveaux sets d'armure possédant une géométrie nouvelle spécifique à chacune, le tout avec la nouvelle extension. Et chaque année, des ensembles inédits seront ajoutés. Enfin, à compter de la Saison 12, une unique arme rituelle pourra être obtenue chaque saison via nos activités préférées et disposant de skins légendaires liées à chaque playlist. Tout cela est fort enthousiasmant, mais attendons d'en voir l'exécution afin de ne pas être déçus.

Les contrats durant l'An 4





Dernier point et non des moindres, si le retour des contrats était une bonne chose durant l'An 2, c'est vite devenu le cœur de la boucle de gameplay, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus que ça comme avec les Jeux des Gardiens. De l'aveu même du chef concepteur Tyson Green, ils sont qualifiés de corvées, mais heureusement, ça devrait changer dès la Saison 12.

Les contrats hebdomadaires y seront remplacés par autre chose, ce nouveau mécanisme devant procurer des objectifs chaque semaine, n'expirant pas et liés au compte, qui permettront une progression importante dans les rangs saisonniers. Nous sommes très curieux de voir ça ! Dans l'ensemble, les contrats devraient avoir une importance moindre, devenant plus optionnels, notamment lors des futurs évènements. D'un point de vue pratique, les dates d'expiration pourraient être prolongées lorsque l'objectif est quasiment rempli, de quoi éviter bien des frustrations, et ces derniers seront un peu moins restrictifs sur notre manière de jouer. Enfin, Bungie étudie un moyen pour accéder aux contrats depuis la carte céleste ! Oui, ça serait bien plus utile que la boutique de Tess (même si nous comprenons l'enjeu financier d'Everversum). Si cela doit arriver, ce ne sera en revanche pas avant la Saison 13.

Le studio semble réellement avoir écouté et compris les reproches de la communauté, espérons que ce soit la bonne cette fois !

Pour terminer, sachez que la Bannière de Fer fera son retour ce mardi 12 lors du reset et sera la dernière de la saison, l'occasion de récupérer l'ensemble d'armure, l'Emblème, le Revêtement, ainsi que l'arc Cor du cerf, ce dernier étant obtenu en achevant la quête donnée par Lord Saladin. Un bonus de Points de Courage sera appliqué comme à chaque fois.