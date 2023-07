Destiny 2 : Éclipse, les origines du Témoin dévoilées en vidéo, réflexions sur Dévoilement et éclairage de la part de Bungie

L'extension Éclipse / Lightfall de Destiny 2 a pu décevoir les joueurs concernant son scénario, pour bien des raisons. Et alors que nous attendions des réponses à l'approche de la fin de la Saga de la Lumière et des Ténèbres, ce sont davantage de questions qui ont été mises sur la table, notamment avec l'introduction du Voile sur Neptune. De plus, malgré des apparitions remarquées au travers de plusieurs cinématiques, le grand méchant révélé un an auparavant à la fin de La Reine Sorcière / The Witch Queen qu'est le Témoin restait finalement bien énigmatique. Cette mystérieuse entité précédemment désignée comme étant La voix dans les Ténèbres est pourtant à l'origine de la Chute et de la création même de la Ruche plusieurs milliards d'années auparavant, cherchant à créer la Forme Finale, quoique ce soit réellement. Sauf qu'une fois l'infranchissable portail triangulaire créé en liant le Voile au Voyageur à la fin du DLC, le Témoin est simplement passé au travers, laissant à la Légion de l'Ombre et Xivu Arath le soin de s'occuper du système solaire. La Saison de la Résistance lancée en parallèle ne nous a rien appris de plus à son sujet, mais fort heureusement pour nous, cela a donc enfin changé au cours de l'actuelle Saison des Profondeurs. Une petite bombe narrative a en effet été lâchée il y a de cela près de deux semaines, et il était temps, répondant notamment à la question dont se gargarisait Savathûn dans les Autels du reflet :

La réponse nous a été délivrée par Sloane, servant de porte-parole à Ahsa, le proto-ver ayant trouvé refuge dans l'océan de méthane de Titan et qui fait partie de l'espèce ayant donné naissance aux Dieux vers de la Ruche comme l'était Xol. En renforçant notre connexion entre les deux personnages, nous obtenions ainsi au cours des quatre premières semaines des bribes de phrases assez vagues, qui avaient tout de même de quoi éveiller notre curiosité.

Semaine 1 Une oasis dans le désert. Des fragments d'espoir... enterrés dans le sable... Nomades... vagabonds... voyageurs. Leur périple touche à sa fin... La première victime des Profondeurs... [respiration difficile] la première victime du Témoin... Semaine 2 Une cité de Lumière... un jardin florissant... Un dieu silencieux... détient une vérité plus profonde. Des questions sans réponse... un désir inassouvi... Le ciel... s'assombrit... alors que s'amorce un nouveau voyage. Semaine 3 Enveloppée... dans les Ténèbres... Une promesse d'évolution... Les deux moitiés d'un tout... depuis longtemps divisées. Un... schisme les séparant. Réunies. [expiration de bonheur] Un regard au-delà... vers les prémices... Semaine 4 Anathème... Calamité ! Ce qui est impossible ne doit pas se réaliser... Un déni silencieux. Un dieu en fuite. Trahison... et évasion. La poursuite... de la forme finale...

Ces paroles décrivaient tout simplement ce qui nous a clairement été montré au travers d'une cinématique dessinée comme nous en avons régulièrement, et qui avait malheureusement été dataminée et diffusée sur la Toile dès le début de la saison... Quoi qu'il en soit, Bungie a comme à son habitude uploadé la vidéo, qui peut être revue ci-dessous.

Décortiquons donc ce qui est présenté dans cette cinématique, qui a de quoi bouleverser quelques idées reçues et faire la lumière sur plusieurs éléments. En des temps immémoriaux, un peuple de nomades a donc découvert l'entité que nous appelons Voyageur, en partie enfouie, et l'a baptisée le Jardinier / Gardener. Tout comme pour l'humanité, ses membres vécurent alors un âge d'or et toute une civilisation se développa autour de ce dieu lui apportant la Lumière, mais ne parlant jamais. Sauf que cette prospérité a fini par ne plus suffire à cette race, désirant trouver un sens à son existence, un Vanneur / Winnower capable de modeler son jardin. Et là, petit aparté pour pointer du doigt la mauvaise traduction française qui omet totalement ce terme pourtant essentiel en le remplaçant par « un plan », ce qui n'a aucun sens...

Ce peuple découvrit ensuite une autre entité avec laquelle le Voyageur avait une connexion : le Voile ! Même si l'analogie entre les deux avait déjà été établie et que cela coule de source, nous avons donc la confirmation définitive que ces êtres paracausaux précédant tout dans le lore sont à mettre sur un pied d'égalité, sans toutefois que leur origine soit statuée et nous y reviendrons ensuite. Il apprit également que la Lumière pouvait déclencher des évènements cosmiques capables d'anéantir des civilisations entières. En nous fiant à la scène dépeinte, il se pourrait qu'une catastrophe soit survenue au sein même de cette race, d'où une défiance qui se serait installée envers le Jardinier.

En étudiant le Voile, ses membres découvrirent les Ténèbres et finirent par trouver un moyen de « calcifier le chaos de l'existence en une Forme Finale ». La flotte de vaisseaux Pyramides, qui est donc une de leur création précédant même la découverte des Ténèbres, ramena le Voile auprès du Jardinier, avec comme ambition de refaçonner la réalité et apporter un sens à l'univers. Le Voyageur s'enfuit alors (avec le Voile en lui ?), déclenchant une course poursuite à travers l'univers s'étalant sur des milliards d'années, jusqu'aux évènements d'Éclipse. Mais la folie de cette race alla donc plus loin encore, puisqu'à l'aide des Ténèbres, ses membres lièrent leurs consciences entre eux, donnant naissance au Témoin. Oui, les volutes de « fumée » au-dessus de sa tête, ses multiples voix et son utilisation de « nous » pour se désigner n'étaient pas là pour rien, nous avons donc affaire à toute une civilisation condensée en un unique être. Est-ce que tous étaient d'accord ? Rien n'est moins sûr, puisque les membres de cette civilisation sont qualifiés comme étant ses premières victimes... Quant au nom de Témoin / Witness, il fait donc sans doute référence au fait d'avoir perçu la vérité dans les Ténèbres.

Nous savons donc désormais comment est né le Témoin, son objectif est plus ou moins éclairci même s'il reste à découvrir comment il compte s'y prendre concrètement et la nature profonde du Voile est au final tout aussi impénétrable que celle du Voyageur, mais cela n'a jamais vraiment posé souci toutes ces années pour ce dernier. Toutefois, le mystère de leurs origines nous mène à la question suivante concernant un livre de lore bien trop pris comme parole d'évangile par la communauté :

Dévoilement, mythe ou véritable origine de l'univers de Destiny ?



À la suite des évènements de l'extension Bastion des Ombres / Shadowkeep, l'artéfact reçu de la Pyramide lunaire nous avait chaque semaine délivré une page de lore nous comptant métaphoriquement la genèse de l'univers de Destiny, entre autres. Nous apprenions alors que deux entités, le Jardinier / Gardener et le Vanneur / Winnower existaient avant même le temps dans un « jardin » préfigurant le champ des possibles et jouaient à une variante du jeu de la vie (un automate cellulaire imaginé par John Horton Conway). De ce « jeu de la fleur » émergeait toujours un motif prenant le dessus sur tous les autres et qui serait les Vex, car « le jardinier se vexa ». Ce dernier souhaitait préserver la diversité, alors que le Vanneur ne voyait en elle que souffrance, créant des êtres qui ne supporteraient pas l'existence et apportant la ruine au jardin. Ils finirent par se faire loi du jeu, intégrant notre univers lors de sa création.

Il faut avouer que ce texte était parfait pour nous fournir une origine claire sur fond de conflit idéologique profond entre entités cosmiques, malgré sa provenance de la part de l'ennemi. Mais cette cinématique a clairement tout remis en question, questionnant même sur un possible retcon (un terme bien vague, surtout en ne connaissant pas l'intention des scénaristes au moment de la rédaction de ce genre de texte). Dévoilement serait-il donc plus à prendre comme un récit biblique mêlant fiction et réalité arrangée pour servir la vision du Témoin ? En relisant le texte sous le prisme des actuelles révélations, la métaphore avec l'histoire même de sa race ne semble pas si folle, même si l'utilisation du « je » au lieu du « nous » dont se sert le personnage, ainsi que certains passages semblent difficilement conciliables. D'ailleurs, la page « T = 0 » mentionne des vers poussés hors du jardin (terme désignant également le monde natal du Témoin), ce qui pourrait expliquer comment Ahsa a pu connaître ses origines, l'autre explication moins satisfaisante étant qu'il s'agit juste d'un personnage servant à faire de l'exposition et dont nous ne saurons jamais comment il a accédé à ces informations.

Les éclaircissements de Bungie





Si démêler le vrai du faux n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, nous avons tout de même pu obtenir quelques informations bienvenues de la part de Bungie lors d'une récente table ronde en ligne à laquelle nous avons participé. Il y a beaucoup à en dire, ce qui se traduira par au moins un autre article dédié, et nous allons simplement ici nous concentrer sur cette cinématique du Témoin et son impact sur Dévoilement. Nous étions d'ailleurs plusieurs médias à avoir le même genre d'interrogation concernant ce livre de lore à en croire Carlos Ascencio, Senior Communication Manager.

Le Senior Narrative Designer Robert Brookes a donc éclairé notre lanterne, voici notre traduction de ce qu'il a déclaré :

[C'est] le problème que tous les spécialistes de la Bible ont en essayant de comprendre ce qui s'est peut-être passé ou non, et en alignant cela sur des évènements historiques réels. Dévoilement est une parabole. C'est effectivement un texte religieux. À quel point est-ce de la propagande, à quel point est-ce un mythe, à quel point sont-ce des faits ? C'est profondément peu clair dans la nature du texte et, lorsqu'il a d'abord été présenté, il l'a quasiment été comme parole d'évangile. Les joueurs étaient certains qu'il s'agissait à 100 % de faits et qu'il y avait littéralement un jardin, un Jardinier, un Vanneur. Et désormais, il commence à devenir clair que cela n'était en réalité pas juste des idées concrètes, mais des métaphores ou choses qui sont bien moins concrètes et claires. Et à mesure que nous nous rapprochons de La Forme Finale, davantage de réponses à ce sujet vont commencer à arriver et La Forme Finale bien sûr aura beaucoup de réponses au sujet de la nature de ces conflits. La nature contradictoire [de Dévoilement] a toujours été en quelque sorte intentionnelle. Quoi que dise le Témoin, peut-être ne lui faites pas confiance.

Voilà de quoi redéfinir bien des sujets de discussion sur Reddit et autres réseaux sociaux ! Nous le savions déjà avec certaines entrées liées à Savathûn, tous les documents que nous pouvons lire dans Destiny ne sont pas le reflet de la réalité de cet univers !

Enfin, c'est une question unanimement posée qui a en quelque sorte trouvé réponse, concernant l'inclusion même de cette cinématique dans la Saison des Profondeurs plutôt que dans l'extension Éclipse. Est-ce que cela a toujours été prévu ainsi ? Là encore, c'est Robert Brookes qui a répondu. Cette Saison 21 était déjà en développement avant même le lancement de Lightfall (généralement, il se passe environ 6 mois pour créer une saison comme nous l'avions déjà évoqué à la fin de la Saison des Séraphins), cette révélation était donc bien pensée pour être placée là depuis un moment déjà et ne fait en tout cas pas suite aux retours suite à la sortie de l'extension.

Je veux dire, nos emplois du temps sont si longs que l'idée d'écrire quelque chose comme une réaction, c'est physiquement impossible avec le temps que nous devons prendre pour faire les choses, à moins de circonstances extérieures. Mais dans l'ensemble, les arcs étaient là et ont [toujours] été là et le plan était fondamentalement en forme au moment où nous le faisions. Éclipse a toujours été destiné à être un peu comme un film d'action des années 80 où l'accent était mis sur le grandiloquent, sur le spectacle, sur l'énergie et l'expérience du moment. Puis l'idée était que les saisons seraient capables de prendre les fils déjà mis en place et les suivre au travers de leur cheminement naturel.

Et si jamais vous trouvez cela dommage qu'une telle révélation survienne durant une saison dont le contenu est amené à disparaître l'année prochaine lorsque La Forme Finale sortira, pas de panique, Bungie a précisé en commentaire de la vidéo (en anglais), que la cinématique pourra toujours être visionnée en jeu après la fin de l'actuelle Année 6. Un futur lecteur de vidéo ajouté à la chronologie en vue ? Wait & see.

