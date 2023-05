Destiny 2 : Éclipse, Sceau, défis, médailles et récompenses, retour sur les Jeux des Gardiens 2023

Chacune des quatre saisons annuelles de Destiny 2 a droit à son évènement et, pour la Saison de la Résistance, ce sont donc les Jeux des Gardiens 2023 qui viennent de nous proposer trois semaines de compétition entre les différentes classes. Avec la disparition de Lance Reddick, doubleur anglophone de Zavala, les joueurs se sont globalement ralliés sous la bannière des Titans pour les faire gagner, même si l'acteur était avant tout un Arcaniste lorsqu'il jouait. Outre cet aspect, Bungie nous a proposé une formule légèrement révisée par rapport à l'an dernier, permettant de mieux en profiter à notre rythme, même si y prendre part chaque semaine donnait droit à plus de récompenses. Il n'est d'ailleurs pas encore trop tard pour vous y mettre, même si le farming pour le Sceau sera alors intense.

Fonctionnement global de l'évènement





Pour commencer, adieu les Lauriers, les Cartes de prétendant et Cartes de platine s'achètent simplement contre respectivement 1 000 et 1 500 Lumen, une simplification bienvenue. Il en va de même pour les contrats, fournissant de l'XP et de la Poussière brillante pour les deux hebdomadaires (1 000 Lumen) et les répétables (3 000 Lumen), permettant de se constituer un stock raisonnable sans trop se forcer, et uniquement de l'expérience pour les quatre journaliers (250 Lumen).

En revanche, il n'est possible d'avoir sur soi qu'un maximum de deux cartes, une pour le PvE et une pour le PvP, tandis que l'Étui à médaillons ne peut contenir que 5 médaillons de bronze et d'argent, et 3 médaillons d'or et de platine, obligeant encore à revenir assez souvent à la Tour pour les déposer sur le podium. Cela permet tout de même de refaire le plein de contrats, mais casse un peu la dynamique.

Cartes de prétendant (médaillon d'or) : programmes de l'Avant-garde, Épreuve, Gambit, contenu saisonnier, activités sur Neptune.

: programmes de l'Avant-garde, Épreuve, Gambit, contenu saisonnier, activités sur Neptune. Cartes de platine (médaillon de platine) : Jugement d'Osiris, Nuit Noire, Raids, activités sur Neptune en difficulté supérieure, activités saisonnières de difficulté supérieure et Secteurs oubliés en difficulté Légende ou Maîtrise.

En termes de playlists pour l'évènement, la nouveauté vient de l'ajout de Suprématie à l'Épreuve, demandant d'éliminer les adversaires et récupérer leur insigne, ainsi que ceux de nos compagnons tombés au combat, afin d'engranger des points. Si le PvP n'est pas votre truc, les Assauts aléatoires dans Jeux des Gardiens : Récréatif et les Nuits Noires fixes de Jeux des Gardiens : Compétitif sont l'activité phare de l'évènement. En revanche, la multiplicité des modes nous apparaît comme inutile, permettant de jouer en équipes de la même classe en PvP et en escouade avec un Arcaniste, un Chasseur et un Titan en PvE, ou comme d'habitude en mixant aléatoirement les classes. Le seul bon point est d'avoir permis d'avoir ou non du matchmaking pour les Nuit Noires, ce qui devrait selon nous être le cas de toutes les activités du jeu à tous les niveaux (oui, même les Raids) plutôt que de constamment être obligé d'utiliser le site de Bungie ou un LFG via Discord.

À part ça, l'évènement est bien balisé avec la quête Première classe faisant office de tutoriel, débloquant ainsi tous les Défis à remplir une fois le premier médaillon déposé. Zavala et Shaxx nous remettent ensuite les quêtes Tirer pour marquer et En quête de Suprématie, avec cinq étapes par semaine pour déverrouiller les Torches à la Tour. Rien d'obligatoire ni de compliqué, et Bungie a eu la décence de ne pas reproduire l'erreur de l'an dernier en mettant une récompense pour le Top 10 % en termes de score, qui n'est là qu'à titre indicatif. En revanche, pour parvenir à un score de platine en Assaut Nuit Noire, il est presque obligatoire de farmer la médaille liée au combo « emote et finisher » sur les ennemis à barre orange, et donc de passer par un LFG, car les Nuits Noires choisies (Le Trafiquant d'armes et Le Repaire des Diables) permettent difficilement d'engranger assez de points en jouant « normalement ». Seul Courant de l'hypernet la première semaine était bien calibré à ce niveau. Une dernière quête intitulée Cérémonie de clôture a elle été ajoutée pour ce dernier week-end, servant juste à marquer la fin de la compétition.

Les récompenses





Du côté de l'équipement pouvant être obtenu, un nouvel objet de classe est fourni par Eva Levante : Brassard de l'ascension du phénix (Arcaniste), Manteau de la gloire du serpent (Chasseur) et Fanion du règne du lion (Titan). Les coques exotiques sont également toujours en vente. Hélas, seules deux armes sont offertes en récompense, à savoir l'habituel pistolet-mitrailleur Le Titre, dont les perks ont été modifiées par rapport à l'an dernier, et le fusil d'éclaireur Taraxippos doté du Filobscur, premier de son genre. Rien de bien fou donc, à moins de faire un tour chez Everversum... Le set d'Ornements inédit pour chaque classe y est une fois de plus vendu 1 500 Argentum ou 6 000 Poussière brillante, ceux des précédentes années étant disponibles, ainsi qu'une multitude de coques de Spectres, Passereaux, Vaisseaux et emotes.

C'est également là qu'il est possible de se procurer l'amélioration de la carte d'évènement contre 1 000 Argentum (système mis en place l'été dernier avec le Solstice 2022) si vous souhaitez obtenir les éléments ci-dessous, nécessitant toutefois de récupérer les tickets associés aux Triomphes / Défis. Même si ce n'est qu'une question de goûts, vous ne loupez clairement rien en vous contentant de ce qui est gratuit.

Pack d'évènement des Jeux des Gardiens (débloqué de base à l'achat) - Interaction exotique Championnat de danse, Passereau exotique Tournée électorale et Revêtement légendaire Floraison coronaire.

- Interaction exotique Championnat de danse, Passereau exotique Tournée électorale et Revêtement légendaire Floraison coronaire. Coque de Spectre exotique : Coque du ballon ovale - 7 tickets d'évènement.

- 7 tickets d'évènement. Interaction légendaire : Fléchettes - 5 tickets d'évènement.

- 5 tickets d'évènement. Effet de téléportation légendaire : Effets de particules colorées - 3 tickets d'évènement.

- 3 tickets d'évènement. Projection de Spectre : Projection collection de médailles - 1 ticket d'évènement.

Les défis et Triomphes à remplir





Plus que les activités en elles-mêmes et leurs récompenses, ce sont surtout ces cases à cocher dans l'interface qui occupent une fois de plus les complétionnistes. Puisque le nom anglais du troisième est Silver, qui est aussi pour la monnaie payante, il va sans dire que la traduction aurait dû être Argent... Une meilleure relecture ne ferait pas de mal !

Venus pour gagner - Obtenez un médaillon en terminant des activités et déposez-le au podium de la Tour contre des récompenses et des points de classe ! Récompenses : Le Titre / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Obtenez un médaillon en terminant des activités et déposez-le au podium de la Tour contre des récompenses et des points de classe ! Récompenses : Le Titre / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Bronze - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Médaillon d'or / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Médaillon d'or / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Argentum - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Gloire brûlée / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Gloire brûlée / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Or - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Matrice d'amélioration / Récompense Bungie Store / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Matrice d'amélioration / Récompense Bungie Store / Ticket d'évènement. Platine - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Passereau Parangon lumineux / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Passereau Parangon lumineux / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement. Les cartes en main - Terminez des cartes de prétendant et de platine, que vous pouvez récupérer auprès d'Eva (15). Récompenses : Matrice d'amélioration +2 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des cartes de prétendant et de platine, que vous pouvez récupérer auprès d'Eva (15). Récompenses : Matrice d'amélioration +2 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Éclaireur talentueux - Éliminez des cibles avec des fusils d'éclaireur. Récompenses : Taraxippos / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des fusils d'éclaireur. Récompenses : Taraxippos / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Tirer les ficelles - Éliminez des cibles ou aidez des coéquipiers avec des dégâts et des compétences de filobscur. Récompenses : Matrice d'amélioration / Médaillond d'or / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles ou aidez des coéquipiers avec des dégâts et des compétences de filobscur. Récompenses : Matrice d'amélioration / Médaillond d'or / Ticket d'évènement. Beau match - Éliminez des cibles dans des parties de Suprématie ou des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles dans des parties de Suprématie ou des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement. Fierté de classe - Terminez des activités de Suprématie ou du programme des Jeux des Gardiens avec un matchmaking (10). Récompenses : Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités de Suprématie ou du programme des Jeux des Gardiens avec un matchmaking (10). Récompenses : Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Rivalité amicale - Terminez des parties de l'Épreuve, du Gambit ou de Suprématie. Récompenses : Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties de l'Épreuve, du Gambit ou de Suprématie. Récompenses : Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Parés pour le défi - Terminez des Nuit Noires des Jeux des Gardiens. Récompenses : Matrice d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement.

- Terminez des Nuit Noires des Jeux des Gardiens. Récompenses : Matrice d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement. Collectionneur d'insignes - Gagnez des points en Suprématie en ramassant des insignes sur les adversaires vaincus. Récompenses : Médaillon de platine / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Gagnez des points en Suprématie en ramassant des insignes sur les adversaires vaincus. Récompenses : Médaillon de platine / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Arsenal classieux - Éliminez des cibles avec des armes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Module d'amélioration / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des armes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Module d'amélioration / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Course sur nuage - Terminez des activités sur Neptune. Récompenses : Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités sur Neptune. Récompenses : Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Parcours de santé - Terminez des Défis d'Éternité, des activités du programme Opérations de l'Avant-garde ou des Champs de bataille Résistance. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Lumen +20 000 / Ticket d'évènement.

- Terminez des Défis d'Éternité, des activités du programme Opérations de l'Avant-garde ou des Champs de bataille Résistance. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Lumen +20 000 / Ticket d'évènement. Champions - Terminez tous les défis d'évènement des Jeux des Gardiens 2023. Récompenses : Éclat ascendant / Alliage ascendant.

Les Triomphes associés au Sceau Championne et au Titre du même nom (oui, même sur un personnage masculin, encore merci la traduction bancale...) nécessitent de réaliser les 16 principaux défis. Nous avons également la possibilité de dorer ce Titre en réalisant les 4 Triomphes ci-dessous, dont la progression s'effectue en parallèle. Le plus long est sans conteste celui demandant d'engranger des points.

Longue marche - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points (600) et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points (600) et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Panthéon - Terminez un Assaut Nuit Noire des Jeux des Gardiens sans mourir. Terminez aussi une partie de Suprématie avec un score d'au moins 30.

- Terminez un Assaut Nuit Noire des Jeux des Gardiens sans mourir. Terminez aussi une partie de Suprématie avec un score d'au moins 30. Initiateur de record - Terminez des cartes de platine (15). Les cartes de platine peuvent être achetées auprès d'Eva.

- Terminez des cartes de platine (15). Les cartes de platine peuvent être achetées auprès d'Eva. Grand chelem - Atteignez le palier de score de platine dans le programme des Assauts Nuit Noire des Jeux des Gardiens.

Une tonne de médailles à décrocher !





Enfin, comme l'an dernier, toute une série de Triomphes liés aux médailles est présente (pas moins de 64 !), s'obtenant en réalisant diverses actions dans les Assauts de l'évènement accessibles depuis la Tour. Bungie a toutefois retenu la leçon et il n'y en a plus pour ranimer un camarade tué, qui était utilisé pour accroître le score. En revanche, comme dit plus haut le combo « emote et finisher » sur les ennemis disposant d'une barre de vie orange est toujours d'actualité, permettant d'atteindre le score de platine, mais il vaut mieux se constituer une escouade ayant ce but en tête. Vous retrouverez entre parenthèses le nombre de médailles nécessaires à chaque Triomphes s'il faut répéter l'action.

De plus, si jamais vous avez du mal à effectuer certains objectifs en escouade (certains sont particulièrement compliqués) et que vous êtes sur PlayStation, n'hésitez pas à modifier le jour dans les paramètres de votre console, ce qui bloquera le matchmaking en général, permettant d'être tranquille dans la playlist Récréatif pour décrocher les médailles les plus complexes. À défaut d'avoir le choix comme sur Destiny premier du nom, c'est assez pratique pour découvrir une activité forçant sinon le matchmaking.

Vague principale - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (3) Déchaînement principal - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (2) Frénésie principale - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions principales.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. Vague spéciale - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (3) Déchaînement spécial - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (2) Frénésie spéciale - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. Vague lourde - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (3) Déchaînement lourd - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (2) Frénésie lourde - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. Vague de précision - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (3) Déchaînement de précision - Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (2)

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (2) Frénésie de précision - Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision. Œil d'aigle - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (3) Dans ma lunette - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (2) Vision parfaite - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. Escarmoucheur - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (3) Si loin, si proche - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (2) Bonne distance - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. Coup de canon - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (3) Fabrication de cratère - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (2) Explosion maîtrisée - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. Face à face - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (3) Corps à corps - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (2) Bout portant - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. Indestructible - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir. Sans-faute en escouade - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure. Escouade déferlante - Éliminez rapidement 30 combattants en tant qu'escouade. (3)

- Éliminez rapidement 30 combattants en tant qu'escouade. (3) Expertise en démolition - Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades. (3) Berserker - Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée. (3) Et la Lumière fut - Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers. (3) En terrain glissant - Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques. (3) Brisé par la taille - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques. (3) Chef armurier - Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes cinétiques, énergétiques et puissantes.

- Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes cinétiques, énergétiques et puissantes. Virtuose - Obtenez rapidement des médailles de frags multiples avec des compétences de mêlée, de grenade et de Super.

- Obtenez rapidement des médailles de frags multiples avec des compétences de mêlée, de grenade et de Super. Gardien à tout faire - Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes à munitions principales, spéciales et lourdes, des compétences de grenade, de mêlée et de Super sans mourir.

- Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes à munitions principales, spéciales et lourdes, des compétences de grenade, de mêlée et de Super sans mourir. Adepte filobscur - Éliminez rapidement 3 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (3) Expert filobscur - Éliminez rapidement 6 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (2) Maître filobscur - Éliminez rapidement 9 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants.

- Éliminez rapidement 9 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. Vague cryo-électrique - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (3) Déchaînement cryo-électrique - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (2) Frénésie cryo-électrique - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. Vague solaire - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (3) Déchaînement solaire - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (2) Frénésie solaire - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. Vague abyssale - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (3) Déchaînement abyssal - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (2) Frénésie abyssale - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. Vague stasique - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (3) Déchaînement stasique - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (2) Frénésie stasique - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. Vague filobscure - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (3) Déchaînement filobscur - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (2) Frénésie filobscure - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. Bourreau de géants - Battez un champion. (3)

- Battez un champion. (3) Finitions - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce. Le couteau dans la plaie - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction. Seuil de bronze atteint - Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'argent atteint - Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'or atteint - Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil de platine atteint - Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Palier de bronze atteint - Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'argent atteint - Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'or atteint - Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier de platine atteint - Terminez une activité avec un score de palier platine dans les programmes des Jeux des Gardiens.

Pour finir, vous trouverez quelques visuels de ces Jeux des Gardiens 2023 en page suivante. Les différents contenus payants de Destiny 2 sont disponibles chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.