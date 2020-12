Destiny 2 : recettes, ingrédients et Triomphes, tout ce qu'il faut savoir sur l'Avènement 2020

Page 1 : Bande-annonce, ingrédients, recettes et Triomphes de l'Avènement 20200

C'est devenu une tradition, Destiny 2 a accueilli ces dernières semaines son évènement de fin d'année, l'Avènement, qui va durer encore quelques jours. Pour cette édition 2020, pas de gros changement malheureusement, Bungie nous a globalement resservi la même recette que l'an passé avec quelques nouveautés pour les gâteaux que nous pouvons préparer et évidemment des Triomphes inédits à collecter, en plus de divers éléments cosmétiques. Faisons donc le point sur tout ça et voyons comment tout obtenir.

Pour commencer, vous pouvez ranger votre Doctrine stasique au frigo, puisque les ingrédients à collecter ne sont lâchés par les ennemis qu'en maniant la Lumière. Ensuite, concernant les nouveautés, il est possible de récupérer le Fusil à fusion Glacioclasme (reskin bien classe de l'Erentil F4R) et le vaisseau Starfarer 7M à améliorer via une série de quêtes comme le Passereau Ruée alpine de 2019, qui peut d'ailleurs toujours être obtenu.

Le studio a également eu la « mauvaise » idée de proposer une quête communautaire nommée Partager l'esprit de l'Avènement, à récupérer auprès de l'Araignée, avec pour chaque étape un nombre incalculable d'Esprits de l'Avènement devant être générés par l'ensemble des joueurs pour la faire progresser. En guise d'ultime récompense ? Hormis un Triomphe et un Revêtement, telle est la question, puisque nous savons seulement qu'il s'agit d'une Avalanche de présents de l'Avènement sans en connaître le contenu. Et avec un nombre requis de 1 milliard au total, tout laissait croire à un échec, mais nous en sommes à 93 % désormais. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le studio s'y prend mal avec ce type d'évènement communautaire où la réussite est quasi garantie et l'effort individuel paraît dérisoire, à croire qu'il n'apprend pas de ses erreurs.

Enfin, nous avons pu relever un petit élément faisant tache, montrant que le studio ne s'est pas trop foulé pour modifier l'évènement, puisqu'un contrat journalier a dans son texte un message d'Asher Mir, déclaré disparu en mission à la fin de la Saison de l'Arrivée...

Du côté des recettes, cinq nouvelles ont été ajoutées et certaines retirées puisque les planètes et leurs occupants concernés ne font plus partie du jeu. Une fois toutes réalisées (celles des années passées sont gardées en mémoire), le Four des festivités d'Eva 2.0 peut passer en Pièce Maîtresse afin de consommer moins d'Arômes.

Passage du gouffre brûlés (Rahol) - Rater une recette (non disponible une fois le four en Pièce Maîtresse).

Gjallarteaux secs (Zavala) - Canne à sucre éthérique, Explosion de saveurs.

Beignets du Voyageur (Ikora Rey) - Huile cabale, Éclair de génie.

Vaisseaux en chocolat (Amanda Holliday) - Huile cabale, Goût du Néant.

Tapioca télémétrique (Banshee-44) - Lait vex, Siphon à balles.

Graines pour oiseaux éliksni (Louis, le faucon d'Hawthorne) - Canne à sucre éthérique, Touche personnelle.

Sablé du gentilhomme (Devrim Kay) - Canne à sucre éthérique, Goût parfait.

Gâteau de la forêt infinie (Failsafe) - Lait vex, Chaleur extrême.

Lames vanillées (Shaxx) - Huile cabale, Saveur tranchante.

Particules au chocolat noir (Le Vagabond) - Beurre corrompu, Goût du Néant.

Spectre défunt en sucre (L'Araignée) - Canne à sucre éthérique sombre, Éclair de génie.

Gâteaux d'infortune (Pétra Venj) - Canne à sucre éthérique sombre, Chaleur exrême.

Biscuits étranges (Xûr) - Beurre corrompu, Saveur électrique.

Gâteaux des mille-feuilles (Riven) - Beurre corrompu, Explosion de saveurs.

Gâteaux au ruban de lavande (Saint-14) - Lait vex, Touche personnelle.

Cookies ascendants aux raisins (Eris Morn) - Poudre chitineuse, Touche finale.

Croquants éthériques (Variks) - Poudre chitineuse, Saveur électrique.

Crumbles aux myrtilles (Shaw Han) - Canne à sucre éthérique, Siphon à balles.

Biscuits aigres-doux (Le Corbeau) - Canne à sucre éthérique sombre, Saveurs équilibrées.

Boules de neige poussière lumineuse (Tess Everis) - Poudre chitineuse, Saveurs complexes.

Biscuits au beurre traditionnels (Eva Levante) - Beurre corrompu, Superbe texture. Par ailleurs, chaque recette nécessite 15 Arômes de l'Avènement (10 une fois en Pièce Maîtresse), à obtenir dans les diverses activités.

Pour en obtenir les ingrédients, dont le taux de drop est par moment ridiculement faible, voici les actions à effectuer :

Premier ingrédient

Lait vex - Tuer des Vex.

Canne à sucre éthérique - Tuer des Déchus.

Huile cabale - Tuer des Cabals.

Poudre chitineuse - Tuer des membres de la Ruche.

Beurre corrompu - Tuer des Corrompus.

Canne à sucre éthérique sombre - Tuer des Infâmes. Deuxième ingrédient Explosion de saveurs - Tuer un ennemi par explosion (lance-grenades, lance-roquettes, grenades).

Saveur tranchante - Tuer un ennemi à l'épée.

Chaleur extrême - Tuer un ennemi avec des dégâts solaires.

Saveur électrique - Tuer un ennemi avec des dégâts cryo-électriques.

Goût du Néant - Tuer un ennemi avec des dégâts abyssaux.

Éclair de génie - En générant un orbe de Puissance.

Touche personnelle - Tuer un ennemi avec des dégâts de mêlée.

Goût parfait - Tuer un ennemi avec un tir de précision.

Siphon à balles - Tuer un ennemi avec un pistolet-mitrailleur, un fusil automatique ou une mitrailleuse.

Touche finale - Tuer un ennemi avec un Coup de grâce.

Saveurs équilibrées - Tuer un ennemi avec un arc, un fusil d'éclaireur ou de sniper.

Pincée de lumière - En ramassant un orbe de Puissance.

Saveurs complexes - Tuer plusieurs ennemis à la suite.

Superbe texture - Tuer des ennemis avec un Super.

Enfin, vous pouvez retrouver ci-dessous la liste Triomphes pouvant être réalisés uniquement durant la période de l'évènement, pas bien compliqués, mais certains demandent un peu (trop) de farming pour ne pas changer, faire cuire 120 gâteaux étant réellement très long et pas du tout passionnant, surtout sans récompense intéressante à l'arrivée.

Livraison de cadeaux : la Tour - Partagez la joie à la Tour en livrant des cadeaux à Banshee-44, au Seigneur Shaxx et au Commandant Zavala.

- Partagez la joie à la Tour en livrant des cadeaux à Banshee-44, au Seigneur Shaxx et au Commandant Zavala. Livraison de cadeaux : Cour - Partagez la joie dans la Cour en livrant des cadeaux à Maître Rahol, Tess Everis et Eva Levante.

- Partagez la joie dans la Cour en livrant des cadeaux à Maître Rahol, Tess Everis et Eva Levante. Livraison de cadeaux : Annexe - Partagez la joie dans l'Annexe en livrant des cadeaux à Ikora Rey, Hawthorne et le Vagabond.

- Partagez la joie dans l'Annexe en livrant des cadeaux à Ikora Rey, Hawthorne et le Vagabond. Livraison de cadeaux : Hangar - Partagez la joie au Hangar en livrant des cadeaux à Amanda Holliday et Saint-14.

- Partagez la joie au Hangar en livrant des cadeaux à Amanda Holliday et Saint-14. Livraison de cadeaux : Guerre rouge - Partagez la joie à ceux qui ont vécu la Guerre rouge en livrant des cadeaux à Devrim Kay, Failsafe et Xûr.

- Partagez la joie à ceux qui ont vécu la Guerre rouge en livrant des cadeaux à Devrim Kay, Failsafe et Xûr. Livraison de cadeaux : Environs - Partagez la joie à travers le système en livrant des cadeaux à Pétra Venj, l'Araignée et Eris Morn.

- Partagez la joie à travers le système en livrant des cadeaux à Pétra Venj, l'Araignée et Eris Morn. Livraison de cadeaux : à l'extérieur - Partagez la joie à l'extérieur en livrant des cadeaux à Variks, au Corbeau et à Shaw Han.

- Partagez la joie à l'extérieur en livrant des cadeaux à Variks, au Corbeau et à Shaw Han. Livraison de cadeaux : Riven - Partagez la joie dans le Raid Dernier Vœu en livrant un cadeau à Riven.

- Partagez la joie dans le Raid Dernier Vœu en livrant un cadeau à Riven. Cuit sur commande - Livrez un cadeau à n'importe quel marchand (Total : 19).

- Livrez un cadeau à n'importe quel marchand (Total : 19). Pâtisseries saisonnières - Livrez des cadeaux à n'importe quel marchand (Total : 120).

- Livrez des cadeaux à n'importe quel marchand (Total : 120). Suspendu dans le hangar - Terminez la quête Bon vol à tous. (Récompense : Revêtement Geai d'or)

- Terminez la quête Bon vol à tous. (Récompense : Revêtement Geai d'or) Ouverture de cadeaux - Terminez la quête Partagez l'esprit de l'Avènement. (Récompense : Revêtement Esprit de crépuscule)

- Terminez la quête Partagez l'esprit de l'Avènement. (Récompense : Revêtement Esprit de crépuscule) Avoir le bon esprit - Inspirez les habitants de la cité avec l'Esprit de l'Avènement. (Esprit de l'Avènement généré, total : 250)

- Inspirez les habitants de la cité avec l'Esprit de l'Avènement. (Esprit de l'Avènement généré, total : 250) Festivités orbitales - Obtenez le Starfarer 7M.

Pour Riven, comme l'an dernier, si vous n'avez pas envie ou ne pouvez pas effectuer le Raid Dernier Vœux pour lui livrer son gâteau, il faut vous rendre au Mur des souhaits et y rentrer le 7e, qui vous tuera avant de vous faire réapparaître dans la zone avant le boss. Il suffit ensuite de prendre un téléporteur et d'interagir avec l'espèce de boule de neige au sol présente à la droite de la salle, qui projettera alors le symbole de l'Avènement. Attention ensuite à ne pas vous faire croquer ! Voici une petite vidéo pour vous aider et la séquence à rentrer en image :

Le 7e voeu à reproduire sur le Mur des souhaits

Voilà, vous savez tout et avez encore amplement le temps de prendre part à l'Avènement d'ici le 5 janvier. Actuellement, Destiny 2: Beyond Light avec un Season Pass (pour la Saison de la Traque donc) est vendu 35,90 € sur Gamesplanet.