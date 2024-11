Deus Ex : le doubleur d'Adam Jensen critique ouvertement Embracer

La franchise Deus Ex est au placard et elle va sans doute y rester pendant un moment... Embracer Group avait racheté Eidos Montréal et la licence en 2022, des bruits de couloir laissaient entendre que le studio canadien développait un nouvel opus de la saga Deus Ex, mais l'éditeur a licencié de nombreux développeurs et annulé le projet.

De son côté, Elias Toufexis a longtemps espéré le retour de Deus Ex et d'Adam Jensen, qu'il a doublé dans Human Revolution et Mankind Divided. Même s'il est aussi acteur et apparaît dans des séries cultes comme Smallville, The Expanse et surtout Star Trek: Discovery, Adam Jensen reste son rôle le plus populaire. Comme l'a expliqué sur X (ex-Twitter), les fans lui parlent surtout de Deus Ex dans les Comic Con et autres conventions. Il déclare même :

J'ai l'impression qu'Embracer Group a peut-être commis une erreur sur ce coup.

Bon, Elias Toufexis enfonce ici des portes ouvertes, les joueurs ont bien du mal à comprendre la stratégie d'Embracer, qui a consisté ces dernières années à racheter un paquet de studios pour les fermer ou licencier du personnel. Espérons que la tendance s'inverse un jour et, qui sait, peut-être pourrions-nous retrouver Adam Jensen dans un nouveau Deus Ex à l'avenir.

En attendant, vous pouvez la plupart des jeux de la franchise sur GOG.com et Gamesplanet.