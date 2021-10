Digimon Survive : Bandai Namco officialise pour de bon le report à 2022

2019, 2020, 2021 et désormais 2022, l'attente des fans pour Digimon Survive est mise à rude épreuve depuis bien longtemps déjà. En juillet dernier, un rapport de la Toei Animation indiquait que le jeu de rôle tactique n'était plus attendu avant le « troisième trimestre 2022 et au-delà » en termes d'année fiscale. Désormais, c'est Bandai Namco qui officialise cet énième report par l'intermédiaire d'un message du producteur Kazumasa Habu.

#Digimon fans, please read this message from Digimon Game Producer, Habu Kazumasa: pic.twitter.com/EH9FONY1MP — Digimon Games (@digimon_games) October 28, 2021

Voici la traduction de sa déclaration, qui fait tout de même s'interroger sur les raisons d'un tel délai depuis l'annonce initiale du projet en 2018 :

Aux fans de Digimon attendant patiemment Digimon Survive : Tout d'abord, nous voudrions vous remercie de votre patience continue et votre support envers Digimon Survive. Notre but originel était de lancer Digimon Survive en 2021. Cependant, afin d'allouer plus de temps au développement, il est nécessaire de déplacer la date de sortie à 2022. Même si cette décision n'a pas été facile, nous voulons nous assurer d'utiliser ce temps supplémentaire afin d'améliorer la qualité du jeu. Toute l'équipe de développement travaille aussi dur que possible sur le jeu, et nous demandons gentiment votre patience. Nous espérons partager davantage de nouvelles et mises à jour concernant Digimon Survive avec vous tous bientôt. Merci encore pour votre soutien continu. - Kazumasa Habu Producteur de Digimon Survive

Bref, rendez-vous l'année prochaine pour, espérons-le, enfin découvrir ce que nous réserve Digimon Survive sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition est lui toujours vendu 35,99 € sur Gamesplanet.