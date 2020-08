Disney+ : les nouveautés de septembre 2020 datées, demandez le programme

Pour la rentrée, Disney+ nous prépare un programme sympathique, avec notamment deux Disney Originals intéressants. Nous allons pouvoir découvrir, en septembre, le film pour ados Société Secrète de la Royauté et le long-métrage avec des animaux qui parlent et Bryan Cranston Le Seul et Unique Ivan. À côté de ça, vous pourrez retrouver Big avec Tom Hanks, les deux dernières saisons de Once Upon a Time ou le film d'animation Horton.

Pour le programme complet du mois, ça se passe ci-dessous.

Semaine du 4 septembre Films

Rio



Rio 2

Série

One Upon a Time : saisons 4 & 5

Doc

Planète Hostile Semaine du 11 septembre Disney Originals

Le Seul et Unique Ivan

Film

Dans les yeux d'Enzo

Série

La Bande à Picsou - Saison 2 Semaine du 18 septembre Disney Originals

Becoming : Réveler son Talent

Film

Big

Séries

Soy Luna : Saisons 2 & 3



Violetta - Saison 3

Docs

Les trésors perdus des Mayas - Saison 1



L'Aventure Apollo, objectif Lune - Saison 1 Semaine du 25 septembre Disney Originals

Société Secrète de la Royauté



Au cœur de Disney's Animal Kingdom

Film

Horton

Docs

Le royaume du crabe de cocotier



La Méditerranée : une mer de plastique



Car S.O.S. - Saison 7

L'abonnement à Disney+ coûte toujours 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

