DISNEY+ : Star Wars: The Clone Wars, l'ultime saison s'offre une bande-annonce avec Dark Maul, une date pour le début de la diffusion

Après le succès de la série live-action The Mandalorian, déjà renouvelée pour une saison 2, la plateforme de streaming Disney+ s'apprête à voir débarquer un autre contenu inédit en rapport avec la licence, la dernière saison de The Clone Wars.

Après son annonce en juillet 2018, les fans ont dû s'armer de patience, mais l'attente touchera à son terme le mois prochain comme prévu, car l'ultime saison de Star Wars: The Clone Wars sera diffusée à partir du vendredi 21 février 2020 sur Disney+ ! Au total, ce sont 12 épisodes que l'équipe de Dave Filoni ont produits, menant aux évènements de La Revanche des Sith et mettant enfin un point final à la série. Dark Maul jouera un rôle prédominant dans l'intrigue et la nouvelle bande-annonce diffusée ce jour nous tease une confrontation dantesque entre lui et Ahsoka. Du côté d'Anakin, l'hologramme de Padmé suggère que certains épisodes se dérouleront même en parallèle de l'Épisode 3.

Pour terminer, un poster inédit a été partagé à des fins promotionnelles, mettant une fois de plus en scène pas mal de sabres laser et les différents membres du casting.

