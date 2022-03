DNF Duel : le Ghostblade officialisé dans un trailer de gameplay tranchant, la date de sortie dévoilée et une 2e bêta ouverte annoncée !

Page 1 : Bande-annonce du Ghostblade et date de sortie

L'an dernier, Nexon, Neople, Arc System Works et Eighting ont enfin donné des nouvelles de DNF Duel, jeu de combat prenant place dans l'univers de Dungeon Fighter Online, et ont même permis aux joueurs PlayStation d'y jouer le temps d'une bêta ouverte. Les classes de personnages introduites en vidéos étaient déjà nombreuses, à savoir le Berserker, l'Inquisitor, le Grappler, la Striker, le Ranger, le Hitman, la Dragon Knight, le Vanguard, la Kunoichi et le Crusader, mais ce n'est pas tout, puisque la bande-annonce du Winter Festival avait teasé d'autres arrivants. L'un d'eux était alors bien visible, mais ce n'est qu'à présent qu'il est officialisé avec un trailer de gameplay aussi court qu'intense.

Faites donc place au Ghostblade, un inquiétant personnage combattant aux côtés d'un spectre guerrier, tous deux dotés d'un katana. Les combos tranchants et rapides pleuvent donc sur son pauvre adversaire, un vrai régal pour les mirettes. À n'en pas douter, d'autres membres du roster vont suivre dans les prochains jours. En attendant, des extraits de l'OST du jeu diffusés ces deux derniers mois peuvent être écoutés en page suivante.

Mise à jour : une nouvelle bande-annonce a été diffusée, dévoilant la date de sortie et montrant bien plus clairement la Mechanic comme personnage jouable. Des évènements e-sports auront par ailleurs lieu autour du jeu, dont l'Arc World Tour 2022 annoncé dans le même temps, qui sera sponsorisé par Sony Interactive Entertainment America et Nexon Korea Corporation, avec 100 000 $ de récompense pour le jeu.

Mise à jour 28/03/22 : une nouvelle bande-annonce montrant le Ghostblade a été diffusée, servant également à annoncer une 2e bêta ouverte sur PS5 et PS4, qui aura lieu du 2 avril à 4h00 au 4 avril à 16h00.

DNF DUEL paraîtra donc le 28 juin 2022 sur PS5, PS4 et PC.