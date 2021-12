DNF DUEL : au moins deux nouveaux personnages jouables et une période de sortie dans un intense trailer, les bases du gameplay expliquées

Ce week-end, et pendant encore quelques heures aujourd'hui, DNF DUEL s'est laissé approcher par les joueurs PS4 et PS5 avec une bêta ouverte, l'occasion de découvrir ce jeu de combat signé Nexon, Neople, Arc System Works et Eighting, issu de l'univers du MMO Dungeon Fighter Online. Et justement, hier avait lieu le Winter Festival autour de la licence, qui a donné lieu à la diffusion d'une nouvelle bande-annonce de ce titre, à défaut de nous donner des nouvelles de Project BBQ et Dungeon & Fighter: Overkill.

Pour commencer, nous avons désormais une fenêtre de sortie pour DNF DUEL, qui sera lancé à l'été 2022 à minima sur PS5, PS4 et PC. Ensuite, la vidéo fait donc la part belle aux 10 classes de personnages déjà dévoilée, à savoir le Berserker, l'Inquisitor, le Grappler, la Striker, le Ranger, le Hitman, la Dragon Knight, le Vanguard, la Kunoichi et le Crusader, mais ce n'est pas tout ! Nous pouvons également y découvrir pour la première fois le Ghostblade, maniant un katana et combattant aux côtés d'un esprit.

Plus étonnant, la bande-annonce disponible sur la chaîne YouTube dédiée au jeu n'est pas la même que celle originellement diffusée lors de l'évènement, car le passage à 1:09 a été modifié. En effet, dans la vidéo ci-dessus, le Ghostblade s'attaque au Berserker, alors qu'il faisait face à ce qui semble être la Mechanic (reconnaissable à ses lunettes) dans la version coréenne. Les fans ont également relevé le fait qu'à 1:07, le personnage se faisant tirer dessus semble être le Troubleshooter, mais ce n'est pas bien clair. Un choix qui serait étrange, puisque le Hitman est déjà inclus, tous deux étant dérivés de l'Agent...

Mis à part ça, quatre vidéos présentant les bases du jeu ont été mises en ligne pour la bêta. Ainsi, notre combattant doit faire face à deux types de dégâts différents mettant en danger ses PV, les blancs qui peuvent être récupérés en se mettant en garde ou n'étant pas touché, et les rouges qui font eux bien diminuer sa barre. Viennent ensuite les PM, qui sont consommés par certaines attaques et se régénèrent avec le temps, en effectuant des coups ne les utilisant pas et en utilisant le système de Conversion. Il est ainsi possible de sacrifier des dégâts blancs (et donc des PV) pour regagner des PM. Enfin ce sont diverses actions de base que nous découvrons, entre dash, pas en arrière, grab, esquive, annulation de la garde et la manière de lancer certaines techniques.

