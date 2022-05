Dolmen : une bande-annonce de lancement figée dans le temps pour l'Action-RPG

Massive Work Studio et Prime Matter ne sont pas très bavards lorsqu'il s'agit de Dolmen, leur jeu de rôle et d'action qui s'était notamment montré avec plusieurs vidéos lors de la gamescom 2021. Et pourtant, le titre vient de sortir sur ordinateurs et consoles de salon, place à la bande-annonce de lancement :

Dolmen est pour rappel un Action-RPG à la troisième personne qui nous emmène dans l'espace, alors que l'humanité a déjà colonisé plusieurs systèmes stellaires grâce à une technologie de voyage spatial et à la manipulation génétique pour s'adapter aux différentes conditions des planètes. Les joueurs pourront découvrir Reviam, un système loin des zones habitées de la galaxie, et surtout la planète Revion Prime, qui libère des radiations intrigantes et qui attire l'attention de Zoan Corp.. Des recherches sont lancées pour découvrir s'il s'agit d'un signe prouvant l'existence d'autres univers, nous y ferons la rencontre d'une espèce extraterrestre, les Vahani, aidant les autres espèces à évoluer, mais leurs intentions restent troubles.

Dolmen est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S, avec une Day One Edition incluant l'ensemble Rebel avec une armure complète, une épée et une hache pour le joueur. Vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Amazon.