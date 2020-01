DOOM Eternal : l'Enfer se déchaîne dans une nouvelle bande-annonce apocalyptique avec la Khan Maykr

Nous aurions déjà pu profiter de DOOM Eternal depuis novembre 2019 si id Software et Bethesda n'avaient pas choisi de le repousser, mais la qualité a un prix et il ne reste désormais plus que deux mois avant de pouvoir massacrer du démon dans la peau du DOOM Slayer.

Alors que plusieurs rédactions françaises et influenceurs ont eu l'occasion d'essayer le FPS en ce début de semaine et livreront leur avis prochainement, y compris nous, l'occasion a été choisie par l'éditeur pour diffuser une bande-annonce inédite et entièrement centrée sur le scénario. Hordes de démons, action viscérale, décors fantastiques et apocalyptiques, le tout avec des paroles en lien avec l'intrigue se déroulant en 2151, la recette est simple, mais donne immédiatement envie de se plonger dans cet univers. Cette vidéo est également l'occasion de mettre en avant celle qui semble être l'antagoniste centrale de l'aventure, un être à l'apparence angélique se nommant Khan Maykr.

DOOM Eternal déchaînera l'Enfer dans nos PS4, Xbox One et PC le 20 mars 2020. Quant à la version Switch, il faudra se montrer un peu plus patient.

