Dragon Ball Z: Kakarot, les notes de la presse française

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible depuis quelques jours dans les rayons du monde entier. Après la presse anglophone, nous nous penchons sur les impressions de nos confrères frenchy. De bons verdicts dans les parages ? Nous avons des notes plutôt moyennes...

Pour JeuxVideo.com, il est « difficile d'être totalement conquis devant ce résultat naviguant continuellement entre classicisme, fan service, dynamisme et erreurs de game design », pour Gameblog, « Dragon Ball Z: Kakarot surpasse tous ses nombreux prédécesseurs en matière d'immersion dans le Dragon World », pour JeuxActu, « les fans les plus conciliants y trouveront leur compte, mais ce n'est clairement pas le grand jeu DBZ tant annoncé », et pour Millenium, « la réalisation ratée et le contenu important mais superficiel entachent grandement le plaisir de jeu ».

Pour finir, vous pouvez aussi jeter un œil sur notre test disponible à la fin de cet article.