Dragon Ball Z: Kakarot, les notes de la presse anglophone

Dragon Ball Z: Kakarot apporte un vent de fraîcheur à la franchise, en enrobant ses habituels combats énergiques d'une couche RPG originale. Le projet plaît visiblement aux journalistes, qui l'affublent en moyenne d'un score de 77/100 à cette heure sur Metacritic.

La presse est unanime quant aux qualités visuelles de ce Dragon Ball Z: Kakarot, et de ses innombrables références et détails qui feront plaisir aux fans, en revenant sur cette histoire culte de la pop culture. Le système de combat a globalement été apprécié, mais le plus gros regret reste le manque d'intérêt des quêtes secondaires, qui gonflent artificiellement une durée de vie pourtant conséquente et font ressortir la vacuité de certains décors. Qu'importe, les amoureux de DBZ seront heureux de revivre cette épopée, même s'ils la connaissent déjà par cœur.

Étrangement, personne ne se plaint trop du problème des chargements trop longs, que CyberConnect2 va tenter de corriger au plus vite.