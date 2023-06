Dragon's Dogma 2 : de nouveaux visuels et quelques détails partagés par Hideaki Itsuno, dont la taille de la map

Capcom a de la ressource et multiplie les cartons ces dernières années, alors chacune des prises de parole de l'éditeur japonais est scrutée avec intérêt. Pour les 10 ans de la licence Dragon's Dogma, c'est ainsi une suite qui avait été officialisée l'an dernier avec un simple logo. Ce Dragon's Dogma 2 sous RE Engine s'est remontré récemment durant le PlayStation Showcase, dévoilant ses plateformes, un premier aperçu donnant assez envie et quelques détails supplémentaires. Nous l'attendions de nouveau durant le Capcom Showcase, mais ce fut bien décevant. En effet, la vidéo diffusée était déjà connue. Les seules rares nouveautés nous viennent donc de son directeur Hideaki Itsuno, qui a pris la parole, ainsi que de visuels à retrouver en page suivante.

Voici ce qu'il faut retenir :

Hideaki Itsuno, directeur de Dragon's Dogma 2, a rejoint le Capcom Showcase pour présenter plus en détail les combats, les Pions et certaines mécaniques de cet Action-RPG tant attendu. Les vocations choisies par les joueurs détermineront s'ils s'attaquent aux ennemis avec des épées ou des incantations magiques. Des éléments variés tels que le terrain et les comportements ennemis créeront des scénarios de combat dynamiques tout au long du jeu. Les Pions, contrôlés par l'IA, feront leur retour et accompagneront les joueurs tout au long de leur périple pour former un groupe pouvant compter jusqu'à quatre personnages. En plus de personnaliser leur Insurgé, les joueurs pourront également personnaliser leur Pion principal, qui pourra à son tour être recruté par les Insurgés d'autres joueurs humains pour leur emprunter leurs compétences et leurs connaissances. Ce que les Pions apprendront à travers ces expériences se reflétera dans leur comportement, faisant d'eux des atouts toujours plus précieux.

Dragon's Dogma 2 exploite la puissance du moteur propriétaire de Capcom, le RE ENGINE, pour créer une carte du monde quatre fois plus étendue que celle du premier Dragon's Dogma, densément peuplée d'ennemis, d'événements et de lieux bénéficiant des dernières technologies graphiques. L'environnement comporte une physique réaliste et l'IA donne vie aux Pions, aux monstres et aux personnages non joueurs rencontrés. Les Pions guident organiquement les joueurs vers de nouveaux lieux, coopèrent dynamiquement pendant les combats et réagissent même à des moments particuliers, avec par exemple la célébration d'une victoire par un high-five. Les monstres, inédits ou déjà présents dans le premier volet, obligeront les joueurs à élaborer de nombreuses stratégies pour remporter leurs combats. Les PNJ, comme Ulrika particulièrement habile à l'arc ou Nadinia, la grande prêtresse des Leonins, noueront des relations subtiles avec les Insurgés.