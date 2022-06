Dragon's Dogma 2 : la suite enfin confirmée (et c'est tout) !

Après l'extension Dark Arisen et la série sur Netflix, la franchise Dragon's Dogma aurait pu s'arrêter là. Mais les joueurs ont découvert avec intérêt la possible arrivée d'un Dragon's Dogma 2 dans le cadre d'un leak qui colle aux bottes de Capcom au fur et à mesure que les projets qu'il listait se confirment.

Forcément, quand l'éditeur a dévoile un site puis une vidéo diffusée en direct spéciale pour les 10 ans de la licence, il y avait de quoi se douter de quelque chose, et à juste titre. Le directeur Hideaki Itsuno a profité de l'évènement pour revenir sur l'historique de la courte saga et les qualités de l'Action-RPG en solo, avant d'officialiser ce fameux Dragon's Dogma II.

Et ? Et c'est tout ! L'équipe s'est contentée d'enlever sa veste pour dévoiler un tee-shit sur lequel figure le nom du jeu, en déclarant que celui-ci était bien en développement, mais pas le moindre trailer n'a été diffusé. Le site officiel se veut tout aussi laconique, avec la simple mention « Confirmé » apposée à côté du logo. Après tant d'attente, cela frise la farce, mais cela veut peut-être aussi dire que le projet n'est pas si avancé que cela, au grand désespoir des fans.

En attendant l'ouverture des précommandes, Dragon's Dogma: Dark Arisen est disponible à partir de 19,90 € sur Amazon.fr.

Dragon's Dogma 2 est le dernier titre de la série, et la première entrée principale depuis la sortie du premier Dragon's Dogma en 2012. Le jeu est actuellement en production, et avec un environnement de développement qui tire parti du RE ENGINE, propriété de Capcom, il est sûr de satisfaire à la fois les nouveaux venus ainsi que les fans de longue date. Les détails concernant le contenu du jeu et la date de sortie seront partagés à une date ultérieure.

Mise à jour : le communiqué de presse ajoute simplement que Dragon's Dogma 2 (ce sera son orthographe officielle) est développé avec le RE Engine.