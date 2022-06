Dragon's Dogma : une vidéo pour les 10 ans de la licence bientôt diffusée, vers l'annonce d'une suite ?

Le Capcom Showcase de cette nuit a mis en avant Monster Hunter Rise: Sunbreak, Exoprimal et la licence Resident Evil avec ses multiples épisodes récents et à venir, en plus de rapidement faire la promotion de Street Fighter 6 et Capcom Arcade 2nd Stadium. Pour autant, un autre jeu a bien refait parler de lui : Dragon's Dogma. Cet Action-RPG fête cette année son 10e anniversaire et l'éditeur va diffuser cette semaine une vidéo pour lui rendre hommage, en plus du site officiel déjà ouvert.

C'est dans la nuit du 16 au 17 juin, à minuit pile (oui, en même temps que la Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration, pas très malin de la part de Capcom sur ce coup), qu'une vidéo anniversaire va être diffusée, au contenu encore inconnu. Est-ce que la suite tant espérée par les fans va voir le jour ? Il faut dire que l'intitulé Dragon's Dogma 2 était présent dans le listing en fuite de 2020. En attendant de découvrir la vidéo, dont nous rajouterons le lien ci-dessus, voici un message de Hideaki Itsuno :

Bonjour à tous. Je suis Hideaki Itsuno, game director chez Capcom. Il y a quelques semaines, nous avons célébré les 10 ans de Dragon's Dogma ! Merci à tous pour votre soutien ! Le monde de Dragon's Dogma a été adapté sur de nombreux médias allant des jeux, tels que Dragon's Dogma et l'extension Dark Arisen, aux comics numériques, et même une série animée originale Netflix. Dans les prochains jours, nous publierons une vidéo célébrant les 10 ans de Dragon's Dogma, dans laquelle nous reviendrons sur le parcours de cette franchise. Que vous soyez un fan de longue date ou tout simplement curieux de la série, cette vidéo devrait vous intéresser ! Nous espérons que vous y jetterez un coup d'œil ! Encore une fois, merci à tous !

Il ne reste plus qu'à patienter pour voir ce que nous réserve Capcom. Dragon's Dogma: Dark Arisen est toujours vendu sur Amazon au prix de 21,34 € sur PS4.