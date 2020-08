Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse : la licence Neptunia s'invitera sur PS5 pour ses 10 ans, avec un nom improbable

Alors que le dernier épisode en date est encore tout récent et n'arrivera pas avant l'année prochaine en Occident sous le nom de Neptunia Virtual Stars, Idea Factory et Compile Heart ont lancé il y a quelques heures le site du dixième anniversaire de la licence au Japon. Oui, c'est le 19 août 2010 que sortait Hyperdimension Neptunia dans l'Archipel sur PS3. Sur celui-ci, nous pouvons admirer toutes les jaquettes des nombreuses productions déjà parues, et ça en fait tout de même un paquet ! Outre un message destiné aux fans, de nombreux mots des personnalités ayant œuvré sur la saga ont été partagés, dont certaines que vous n'auriez peut-être pas imaginé être impliquées. Enfin, c'est une vidéo à laquelle nous avons droit, qui tease tout simplement le prochain jeu.

C'est un message de remerciement bien sérieux et solennel auquel nous avons d'abord droit, sur fond d'illustrations encadrées provenant des jeux, créant un sacré contraste auquel les Japonais nous ont habitués avec le temps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien l'annonce de Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, titre qui changera assurément lors de son officialisation à l'international et qui sera le premier à voir le jour sur PlayStation 5 ! Pour le moment, il faudra se contenter du logo en attendant plus de détails en septembre.

