Dragon Quest: Keshi Keshi et DQX Offline, un puzzle game et une version chibi hors ligne du MMORPG dévoilées

Si les gros projets de Square Enix concernant la licence Dragon Quest bénéficieront d'une sortie mondiale simultanée, ce ne sera pas forcément le cas des titres de moindre envergure, voire de tout ce qui touche de près au fameux dixième épisode. En plus de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Dragon Quest Treasures et Dragon Quest III HD-2D Remake, trois autres jeux ont fait parler d'eux en la présence de Yuji Horii.

Le premier se nomme Dragon Quest Keshi Keshi et se destine aux appareils sous Android et iOS, en plus d'être au format free-to-play. Il s'agira tout simplement d'un puzzle game développé par NHN PlayArt, faisant intervenir les personnages et monstres de la licence, mais il faudra repasser pour savoir ce que donne son gameplay, la cinématique étant tout de même bien amusante. Sa sortie est prévue pour cette année au Japon et l'Occident y aura également droit, reste à savoir quand.

Les deux autres annonces concernent toutes deux le MMORPG Dragon Quest X, et donc forcément beaucoup moins les joueurs occidentaux. Eh oui, si la version 6.0 a été dévoilée à cette occasion, prévue pour 2021, il a bien été spécifié en anglais qu'aucune sortie du jeu n'est prévue par chez nous, de quoi frustrer surtout que le trailer pouvait laisser croire à son arrivée avec sa rétrospective... Plus étonnant, c'est une version hors ligne appelée Dragon Quest X Offline qui a été révélée avec ses graphismes chibi à croquer, mais dont les plateformes restent inconnues. Elle est prévue pour 2022 au Japon et son producteur Takumi Shiraishi a déclaré la chose suivante :

Comme vous l'avez peut-être deviné d'après le titre, il s'agit d'une nouvelle version de [Dragon Quest X Online] à laquelle vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour jouer. Nous cherchons à créer une version autonome facile à utiliser et à jouer de Dragon Quest X - et comme vous l'avez vu dans la vidéo promotionnelle, une version avec un style complètement différent de son cousin en ligne. Avec ces graphismes pixel art super déformés, nous visons un style aussi nostalgique que charmant. Et bien sûr, ce ne sont pas seulement les visuels qui ont changé, mais je conserverai tous les détails pour une future annonce. Quant à savoir quand nous prévoyons de sortir le jeu au Japon, toute notre équipe travaille aussi dur que possible pour vous le faire parvenir le plus tôt possible en 2022. J'espère que vous en êtes enthousiasmé comme nous le sommes. À plus tard !

Clairement, à défaut d'avoir le MMORPG, dont le modèle économique serait risqué par chez nous (n'est pas FFXIV qui veut), les fans seraient ravis d'enfin pouvoir découvrir cette histoire au travers de cette version offline, croisons les doigts.

