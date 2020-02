Dreams : les notes de la presse anglophone, c'est un carton !

Dreams est attendu sur PS4 depuis 2015, et n'a commencé à vraiment se rendre abordable que l'année dernière avec un Accès Anticipé très apprécié. Les joueurs avaient alors pu se faire la main sur cette expérience en forme d'outil de création de niveau complet, accessible et varié, avant de partager leurs créations et nourrir la jeune communauté.

Media Molecule a enfin pu offrir une sortie commerciale à son Dreams la semaine passée, avec au passage une mise à jour apportant nouveautés systémiques et mode scénarisé pour profiter de l'imagination et du savoir-faire des développeurs. Plusieurs sites d'information spécialisés anglophones ont pu livrer leur test de l'exclusivité PS4, et ils sont unanimes : Dreams est un immanquable.

Il affiche à cette heure une note de 91/100 de la part de la presse sur Metacritic, les journalistes étant unanimes autour de son potentiel de création de niveaux totalement infini, ses tutoriels très compréhensibles, sa justesse technique irréprochable, et surtout son concept totalement unique. Certains regrettent forcément l'investissement temporel demandé pour totalement maîtriser les possibilités créatives, mais ce n'est que le juste revers de la médaille. Ils notent que ceux qui ne veulent pas prendre le temps de concevoir des environnements auront tout de même de quoi faire avec les niveaux d'autres joueurs. D'autres attendent eux le multijoueur en ligne et la réalité virtuelle, deux fonctionnalités promises pour plus tard : Dreams ne va donc que se perfectionner avec le temps. Le public n'en pense pas moins, avec une moyenne des joueurs actuelle à 9,1/10.