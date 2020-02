Dreams : oui, le jeu tourne déja sur PS5

Alex Evans, le cofondateur de Media Molecule (société de production des LittleBigPlanet et Tearaway), nous en dit un peu plus sur le futur de Dreams, un jeu des plus atypiques qui a vu le jour sur PlayStation 4 le 14 février dernier. Ce grand monsieur s'est confié à Eurogamer afin de nous dévoiler que le titre tournera bel et bien sur PS5 !

Il a précisé :

Eurogamer : nous savons que vous ne pouvez pas parler explicitement d'autres plateformes, mais bon, il y en a une qui sortira plus tard cette année. En théorie, que feriez-vous sur cette plateforme ? Alex Evans : je ne peux évidemment pas dire que la PlayStation 5 est géniale ! Quoique la console a été annoncée, je peux le dire. Je veux dire nous sommes un studio PlayStation [...]. En fait, Dreams fonctionne d’ores et déjà sur PlayStation 5 - voilà le scoop !

En plus de ce scoop lors de cette interview, Alex Evans n’a pas oublié de nous teaser le fait qu’actuellement le studio travaille en collaboration avec quelqu’un sur un jeu, titre qui n’aura rien à voir avec les productions précédentes, mais qui sera comme Dreams dans un contexte jamais vu auparavant.

