Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, première bande-annonce de gameplay pour le jeu d'aventure beauf

Alors que Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry vient d'arriver sur Xbox One cette semaine, CrazyBuck et Assemble Entertainment travaillent actuellement sur sa suite, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, attendue le mois prochain sur PC. Les studios viennent de partager une première bande-annonce de gameplay :

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice sera encore une fois un jeu d'aventure mettant en scène un dragueur beauf et lourd, et Larry doit cette fois retrouver sa fiancée Faith sur l'île de Cancum. Sans surprise, la vidéo regorge de blagues douteuses, avec un bâtiment et un sous-marin en formes de pénis, une référence à « Fartnite », une plante carnivore ressemblant à un vagin, du bondage et une allusion à l'urine...

La date de sortie de Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est fixée au 15 octobre 2020 sur PC. Son prédécesseur est quant à lui disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, à 39,99 € sur Amazon.fr.