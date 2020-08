Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice annoncé avec une vidéo et des images, mais sans finesse

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry est sorti en 2018 sur PC et l'année suivante sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, il s'agissait pour rappel d'un jeu de drague avec un gros lourd des années 70 (Larry) propulsé à notre époque, pour un gameplay point & click amusant. Et il va avoir droit à une suite.

Eh oui, CrazyBuck et Assemble Entertainment viennent de dévoiler aujourd'hui Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, qui ne fait toujours pas dans la subtilité. Larry se rend sur l'île de Cancum (hum...) afin de se marier avec Faith, mais les deux amoureux sont séparés et le bougre doit la retrouver sur l'archipel de Kalau. Problème, l'endroit regorge de jolies femmes qui vont détourner Larry de son objectif, le joueur devra donc l'aider à retrouver Faith au travers de 50 environnements dessinés à la main, avec 40 personnages connus ou inédits dans la franchise. Et comme vous pouvez le voir sur la seconde page, c'est aussi fin que Brad Stallion in Sex Olympics...

La date de sortie de Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est déjà fixée au 15 octobre 2020 sur PC, via Steam et GOG.com. Rien n'a encore été annoncé pour les consoles, vous pouvez vous rabattre sur le précédent volet vendu 37 € sur Switch.