Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, le dragueur beauf débarque sur consoles en vidéo

Plutôt populaire dans les années 80 et 90, Larry Laffer a fait son grand retour en 2018 avec Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry, un nouveau jeu d'aventure qui a connu une suite deux ans plus tard, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice. Le titre est sorti en octobre dernier sur PC, et il débarque aujourd'hui sur consoles de salon.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est donc disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, l'éditeur Assemble Entertainment et le développeur CrazyBunch partagent aujourd'hui la bande-annonce de lancement, qui met dans l'ambiance. L'histoire suit pour rappel Larry, un beauf propulsé à notre époque qui doit cette fois retrouver sa fiancée Faith, perdue sur une île paradisiaque. Voici les points à retenir :

Ho'i Hou Ke Aloha : les fans de longue date, mais aussi les nouveaux arrivants auront de quoi faire et tomberont facilement amoureux (une fois encore) de l'aventure de Larry tandis que ce dernier parcourt l'archipel tropical et ensoleillé de Kalau'a.

: les fans de longue date, mais aussi les nouveaux arrivants auront de quoi faire et tomberont facilement amoureux (une fois encore) de l'aventure de Larry tandis que ce dernier parcourt l'archipel tropical et ensoleillé de Kalau'a. Des jeux de mots ? Nous en avons prévu beaucoup : il ne s'agirait pas d'un jeu Leisure Suit Larry s'il n'y avait pas de nombreuses blagues graveleuses et des visuels suggestifs !

: il ne s'agirait pas d'un jeu Leisure Suit Larry s'il n'y avait pas de nombreuses blagues graveleuses et des visuels suggestifs ! Une à la fois les filles ! : durant sa quête d'amour, Larry sera tenté et aguiché par plus de 40 personnages, certains de son passé, mais aussi par de toutes nouvelles rencontres.

Stefan Marcinek, PDG de Assemble Entertainment, rajoute :

Les joueurs ont réellement apprécié les nouvelles aventures de Larry sur PC. Nous sommes vraiment ravis d'étendre cette expérience sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C'est un jeu charmant et amusant, parfait pour jouer depuis votre salon ou dans les transports. Peu importe votre plateforme de prédilection, Larry est prêt !

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est disponible uniquement en téléchargement sur Xbox One, mais il bénéficie d'une version physique sur PS4 et Switch, vendue 39,99 € sur Amazon.