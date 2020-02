Drew McCoy : le membre fondateur et producteur de Respawn quitte le studio

En 2014, Activision licenciait Jason West et Vince Zampella, qui ont décidé de fonder la même année Respawn Entertainment, embarquant avec eux quelques employés d'Infinity Ward, dont Drew McCoy. Le studio est à l'origine d'excellents jeux de tir, à savoir les Titanfall et Apex Legends, sans oublier le jeu d'action et aventure Star Wars: Fallen Order.

Drew McCoy était le producteur des shooters de Respawn, et il vient d'annoncer cette semaine son départ du studio, 10 après sa fondation, 14 ans après avoir rejoint Infinity Ward (Call of Duty) et donc rencontré Jason West et Vince Zampella. Sur Twitter, il explique qu'il va d'abord faire une pause puis « chercher de nouveaux défis », tout en continuant à jouer à Apex Legends en tant que fan.

Pour le moment, Drew McCoy reste donc discret sur son avenir, rien ne dit qu'il va rester dans le milieu vidéoludique, mais Respawn sera un peu différent sans lui.