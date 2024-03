Dune: Awakening, une longue présentation pleine de gameplay pour le jeu de survie MMO

Page 2 : Les vidéos et images

Alors que tous les amateurs de science-fiction sont déjà allés au cinéma pour découvrir Dune, deuxième partie, second volet de la trilogie de Denis Villeneuve adaptant le roman de Frank Herbert, Funcom profite de la hype autour de cet univers sableux pour reparler de Dune: Awakening, son jeu de survie MMO.

À l'occasion d'un Dune Direct de 25 minutes, présenté par Soe Gschwind et à revisionner ci-dessus, nous avons pu découvrir un tas de détails sur la conception du jeu, son univers, ses mécaniques de gameplay et ses ambitions sociales, le titre étant un jeu massivement multijoueur en ligne dans un monde persistant. Si vous n'avez pas le temps de regarder cette longue vidéo, deux séquences plus courtes, dont la bande-annonce Survive Arrakis, sont à découvrir sur la seconde page, avec des images montrant le rendu de l'Unreal Engine 5.

Dune: Awakening n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une bêta sur ordinateurs. Vous pouvez retrouver Dune de Frank Herbert en édition collector avec une traduction revue et corrigée à 24,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.