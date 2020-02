E3 2020 : Geoff Keighley ne sera pas de la partie pour la première fois depuis 25 ans

Après 25 années d’E3 et trois ans de présentation de l’E3 Coliseum (émission mettant en avant de nombreux développeurs), le fameux journaliste et présentateur canadien Geoff Keighley a annoncé, via une déclaration transmise à GameIndustry et Twitter qu’il ne sera pas présent lors de cette édition 2020. À travers ces propos, Geoff Keighley nous a fait part du pourquoi il ne sera pas présent, et la raison pour laquelle le salon américain ne correspondait plus à ce qu’il souhaitait faire.

Il a ainsi déclaré :

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 12, 2020

Couvrir, héberger et partager l'E3 a toujours été un moment fort de mon année, sans parler d'une partie déterminante de ma carrière. J'ai dit ce que j'avais à dire à propos de l'E3 2020. Bien que je souhaite soutenir les développeurs qui présenteront leur travail, je dois également être ouvert et honnête avec vous, les fans, sur ce que vous attendez de moi. J'ai pris la difficile décision de refuser de produire l'E3 Coliseum. Pour la première fois en 25 ans, je ne participerai pas à l'E3 .

Toutefois Geoff Keighley a confirmé qu'il sera présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 en août prochain.

Yep we will be doing Opening Night Live in August! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 12, 2020

La déclaration faite sur le site GamesIndustry apporte un peu plus de détails à sa décision, comme il le dit lui-même, l'E3 est en pleine transition. De ce qui était avant un salon professionnel se dégage maintenant une atmosphère de festival qui en ferait perdre son professionnalisme.

Nous sommes à un point d’inflexion intéressant entre les événements physiques et numériques.(...) Mais quand vous le regardez objectivement, l’E3 a vraiment pour idée d’unir l’industrie et les fans sur une l’échelle mondiale. L’avenir de l’E3 sera déterminé en fonction de l’efficacité de la marque à atteindre cet objectif. Ce n’est que mon point de vue, mais je pense que l’E3 doit être plus numérique, global et inclusif dans son approche pour connecter les joueurs et célébrer l’industrie. Il ne s’agit plus vraiment de savoir qui achète un stand sur le salon. Tous ceux qui ont participé au The Game Festival sur Steam autour des Game Awards ont probablement une idée assez précise de ma vision de la manière dont nous rassemblons le monde autour des jeux.

Entre la refonte du salon, l'absence de Sony et maintenant cette annonce, de Geoff Keighley l'ambiance lors de cet E3 2020 promet d'être tout bonnement spéciale. Est-ce que la mort de cet évènement légendaire approche à petits pas ? Seules les années futures nous le diront.