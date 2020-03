E3 2020 : iam8bit ne fera pas « bouger les choses », le partenariat déjà terminé

Vous le sentez venir, cet E3 2020 qui risque de marquer un tournant dans l'histoire du plus gros salon vidéoludique ? Déjà, sa tenue n'est pas certaine à 100 % à cause du coronavirus, mais les organisateurs doivent également faire face à d'autres soucis, comme l'absence de Sony, acteur majeur du monde du jeu vidéo, et des déboires un peu plus professionnels : l'ESA avait mis en ligne par erreur les coordonnées de 2 000 journalistes, de quoi refroidir les habitués.

Pourtant, l'ESA veut faire les choses en grand pour l'E3 2020, quitte à modifier la formule. En début d'année, les organisateurs avaient annoncé avoir fait appel à iam8bit pour « revigorer le salon » et « faire bouger les choses ». Si vous êtes amateurs de vinyles, vous connaissez déjà iam8bit, mais la firme s'occupe également de la direction artistique d'évènements et de la production d'un tas de produits dérivés (disques vinyle, éditions physiques de jeux et collectors, vêtements, artworks, etc.). C'est coloré, le style varie en fonction des artistes, mais c'est geek et cela plait aux collectionneurs. Sauf que, finalement, iam8bit ne travaillera pas avec l'ESA pour cet E3 2020.

C'est via un bref tweet que iam8bit annonce la mauvaise nouvelle, et le message est vraiment flou, ne permettant pas vraiment de deviner pourquoi ce partenariat, pourtant original et intéressant, n'aura pas lieu.

C'est avec des émotions mitigées que iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience évolutive de l'E3 2020. Nous avons produit des centaines d'évènements de jeux et communautaires et c'était un rêve d'être impliqué avec l'E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs.

Rien à voir avec le coronavirus donc, il semblerait que iam8bit et l'ESA aient eu quelques différents, sans doute artistiques, concernant leur partenariat. Les organisateurs de l'E3 ont envoyé un communiqué plus long à nos confrères de chez PC Gamer, mais là encore, aucune raison à cette séparation n'est explicitement dévoilée :

Nous pouvons confirmer qu'iam8bit ne fait plus partie du groupe inter-agences travaillant sur l'E3 2020. Nous apprécions grandement leur passion pour l'industrie du jeu vidéo et les contributions qu'ils ont apportées à notre vision pour le salon de cette année. Nous avons une équipe innovante et expérimentée en place, y compris l'agence créative d'Endeavor, 160over90, les innovateurs d'évènements Mat + Lo et les partenaires de longue date d'E3, GES, Dolaher Events et Double Forte, tous collaborant pour donner vie à une expérience passionnante et authentique pour les fans, les médias et l'industrie.

Ces autres partenaires arriveront-ils à « revigorer le salon » et « faire bouger les choses », comme l'espérait l'ESA en faisant appel à iam8bit ? Eh bien, il faudra attendre l'ouverture du salon pour le découvrir. À l'heure actuelle, l'E3 2020 est toujours prévu pour se tenir du 9 au 11 juin prochain, à la Cité des Anges (mais sans Nicolas Cage ni Meg Ryan).