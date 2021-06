E3 2021 : Battlefield 2042 dévoile son gameplay avec une impressionnante vidéo au Qatar

EA Games et DICE nous ont dévoilé Battlefield 2042 en début de semaine avec une impressionnante bande-annonce en images de synthèse, mais les fans attendaient évidemment de voir du gameplay. Le rendez-vous était pris pour ce dimanche, le FPS a bien fait une apparition lors de la conférence Xbox & Bethesda Showcase avec une vidéo explosive, à admirer juste ici :

Pour cette première révélation du gameplay de Battlefield 2042, EA et DICE ont choisi de nous emmener au Qatar, dans la ville de Doha sur la carte Sablier, pour une partie à 128 joueurs, l'une des grosses nouveautés de cet opus sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le montage, tiré d'une version pré-alpha du jeu, montre tout ce qui fait le succès de la franchise, avec de l'action explosive, des affrontements aériens en avions de chasse, des tirs dans tous les sens, des joueurs qui avancent en escouade ou encore des quads lancés contre des hélicoptères depuis un toit. La map semble déjà bien variée, avec un stade de football, des dunes bien sûr, mais également une large autoroute traversant la carte avec des véhicules abandonnés derrière lesquels il sera possible de se cacher.

La séquence de gameplay met également en avant le système de modification d'accessoires à la volée, permettant pour rappel de modifier le canon, la poignée, le viseur et les balles de l'arme directement sur le champ de bataille. Encore faut-il trouver un abri, comme ici un ascenseur nous emmenant au sommet de l'immeuble. Une fois là-haut, le joueur peut passer d'un bâtiment à l'autre grâce à des tyroliennes ou même sauter en wingsuit rapidement. Autre nouveauté de ce Battlefield 2042, la présence de modifications climatiques majeures, avec ici une énorme tempête de sable s'abattant sur le champ de bataille, de quoi bien gêner les aviateurs et même les troupes au sol tant la visibilité baisse.

Et c'est tout pour le moment, les studios nous donnent rendez-vous à l'EA Play Live le 22 juillet prochain pour revoir le jeu et notamment découvrir un nouveau mode développé par DICE Los Angeles. La date de sortie de Battlefield 2042 est fixée au 22 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

