E3 2021 : Unbound: Worlds Apart, le Metroidvania avec des portails daté en vidéo

Alien Pixel Studios était présent à l'IGN Expo dans le cadre de l'E3 2021 pour mettre en avant Unbound: Worlds Apart, un jeu d'action et de plateforme façon Metroidvania avec des énigmes. Le titre s'est offert une date de sortie, du moins sur deux machines, ainsi qu'une bande-annonce à admirer juste ici :

Unbound: Worlds Apart sera disponible le 28 juillet 2021 sur Nintendo Switch ainsi que sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, mais le distributeur Digerati s'occupera d'éditer des versions PlayStation et Xbox plus tard dans le courant de l'année.

Le titre est présenté comme un jeu de plateforme et d'énigmes en 2D qui met l'accent sur l'ambiance et qui suit Soli, personnage encapuchonné qui doit voyager de portail en portail pour explorer plusieurs réalités et comprendre pourquoi la sienne est en train d'être détruite. Le gameplay joue avec la physique du personnage et des environnements, les développeurs promettent des décors dessinés à la main, une aventure non linéaire, des capacités à débloquer et même des combats de boss. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.