EA Origin : c'est la fin pour le launcher PC

En 2011, Electronic Arts lançait Origin, sa propre plateforme de distribution de jeux vidéo sur ordinateurs. Un launcher pas vraiment apprécié des utilisateurs, lui préférant encore et toujours Steam, mais inévitable pour profiter des titres édités par EA Games. Le studio l'a finalement abandonné au profit d'EA App, mais si vous aviez encore Origin, l'éditeur fait une annonce.

Electronic Arts annonce qu'Origin va disparaître le 17 avril 2025. Le studio explique que Microsoft arrête le support des logiciels 32 bits, il va donc obligatoirement devoir passer à EA App, une application qui demande une version 64 bits de Windows. Sur Mac, même combat, Origin ne sera plus disponible à la même date si vous n'avez pas macOS Catalina 10.15. Si votre vieux PC n'est pas compatible, vous ne pourrez plus profiter de votre bibliothèque de jeu. Si votre machine est compatible, la transition se fera en douceur, il suffit de se connecter à EA App avec les mêmes identifiants qu'Origin, la nouvelle application remplacera l'ancienne et vous retrouverez toute votre bibliothèque ainsi que les jeux déjà installés, vos sauvegardes et même vos temps de jeux.

Vous pouvez acheter des cartes cadeaux EA Games sur Amazon et Fnac.