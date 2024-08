EA SPORTS FC 25 : un stade d'une légendaire équipe de Ligue 1 enfin rajouté

Pour séduire les amateurs de football, Electronic Arts se doit de proposer un réalisme accru dans EA SPORTS FC 25. Le studio dévoile aujourd'hui le traitement qu'il réserve aux joueurs et stades de la Ligue 1 McDonald's, qui vient de reprendre la semaine dernière avec une diffusion sur DAZN.

EA Games annonce que de nouveaux joueurs de la Ligue 1 vont avoir leurs visages modélisés dans EA SPORTS FC 25, le jeu accueillera également un légendaire stade de l'Hexagone : le Stade Bollaert-Delelis du RC Lens ! Le terrain sera disponible dans les modes Coup d'envoi, Carrière et Ultimate Team aux côtés du Parc des Princes (PSG), de l'Orange Vélodrome (OM), du Groupama Stadium (OL) et la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (LOSC). Du côté du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, le partenariat avec EA Games a été renouvelé :

EA SPORTS est fier d'annoncer le renouvellement de ses partenariats avec le Paris Saint-Germain (PSG) et avec l’Olympique de Marseille (OM).

Le renouvellement de son partenariat avec le Paris Saint-Germain (PSG) sur plusieurs années, englobe les équipes masculine et féminine du club. Cette collaboration réaffirme l'engagement d'EA SPORTS à offrir les expériences les plus authentiques et les plus immersives aux fans du monde entier, en leur offrant une multitude de contenus exclusifs sur les plateformes du PSG et d'EA SPORTS FC.

Le partenariat entre EA SPORTS et l’Olympique de Marseille (OM) est lui aussi prolongé de plusieurs années. En tant que partenaire officiel de l'équipe masculine de l'OM, EA SPORTS poursuivra son travail d'innovation et d'amélioration de la représentation virtuelle du club. Cette collaboration s'appuiera sur les améliorations apportées au stade Orange Vélodrome dans FC 25, garantissant une expérience réaliste des jours de match.

En outre, le partenariat visera à soutenir le programme OM Next Gen & FC FUTURES, qui est le plan d’investissement significatif dans le football amateur d’EA SPORTS basé sur l’innovation produit, l’investissement communautaire et les initiatives des partenaires à tous les niveaux du football. Plus de détails seront dévoilés dans le courant de l’année.

Ces avancées représentent un nouveau chapitre passionnant pour la Ligue 1 McDonald’s dans FC 25, alors qu'EA SPORTS continue d'opérer à l'intersection du sport et du divertissement, tout en continuant de façonner la culture du football d'une manière sans précédent. Grâce à ces partenariats, EA SPORTS, la Ligue 1 McDonald’s, le PSG et l’OM sont prêts à offrir un niveau d'engagement et d'authenticité inégalé, plongeant les fans comme jamais auparavant dans le monde du football virtuel.