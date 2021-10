eFootball 2022 : malgré le fiasco du lancement, aucune mise à jour prévue avant la fin du mois

Le plan de Konami était rôdé pour eFootball 2022, avec un pré-lancement du free-to-play le 30 septembre qui doit être suivi d'une version 1.0 avec des modes plus complets et des nouveautés pour le gameplay en novembre. C'était cependant sans compter sur une belle épine dans le pied, que le studio aurait dû voir arriver : le jeu est très loin des attentes de la communauté. Techniquement rempli de défauts et loin d'être parfait côté système de jeu, il a en effet subit l'ire des joueurs dès les heures suivant sa sortie.

Konami s'est excusé et a promis des améliorations rapides, mais il faudra néanmoins être un peu patient pour voir les premiers correctifs arriver. Il vient de confirmer que la première mise à jour majeure, numérotée 0.9.1, n'arriverait pas avant le 28 octobre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Reste à savoir si le patch suffira à corriger les nombreux soucis graphiques signalés...

Chers abonnés, Merci beaucoup d'avoir joué à eFootball 2022. Nous nous excusons pour les désagréments que vous avez pu rencontrer avec le jeu. Nous nous préparons à publier la version 0.9.1 d'eFootball 2022 le 28 octobre. Cela se concentrera sur la résolution des problèmes déjà signalés et de ceux que vous continuez à signaler. Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails au fur et à mesure que nous avancerons et répondrons à vos commentaires et demandes dans les futures mises à jour. Merci encore pour votre soutien continu à eFootball 2022. L'équipe Konami

Pour une valeur un peu plus sûre, vous pouvez vous tourner vers eFootball 2021 Season Update, disponible à partir de 23,40 € sur Amazon.fr.