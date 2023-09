eFootball 2024 : voici tout ce qui va changer avec la mise à jour de la nouvelle saison !

Même si nous n'avons pas de chiffres pour le prouver, eFootball semble avoir clairement avoir perdu la bataille face à FIFA/EA Sports FC. Konami continue pourtant d'étoffer son free-to-play avec des mises à jour, dont la 3.0.0 qui va transformer l'expérience en eFootball 2024. Et s'il y aura quelques retours en arrière, comme la suppression des cartes Premium ou du Niveau de style de jeu d’équipe, plusieurs nouveautés sont aussi prévues.

Les animations seront ainsi plus variées et réactives pour des occasions supplémentaires de transformer nos actions offensives et défensives, le placement des joueurs se fera en meilleur accord avec la position du but, l'intelligence artificielle a été améliorée, la commande Changement brusque a été modifiée pour ne plus être lancée par erreur, la probabilité de condition Mauvaise ou inférieure a été réduite pour les joueurs avec une constance Standard ou Inconstante, et des Boosters pourront être affublés à nos joueurs pour qu'ils dépassent la note de 99. Plus de détails sur ce qui changera sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, iOS et Android est visible via le changelog officiel.

Salutations à tous les amoureux du ballon rond du monde entier. Plusieurs championnats européens ont levé leur rideau, et les équipes se sont remises en quête de gloire pour une année de football qui s'annonce palpitante. La nouvelle saison est enfin arrivée et nous avons le plaisir de vous présenter la mise à jour v3.0.0 pour eFootball™ 2024. Liberté de contrôle des actions améliorée pour créer des occasions En nous basant sur les diverses opinions que nous avons reçues lors de questionnaires et sondages d’utilisateurs, nous avons effectué des ajustements et modifications de jouabilité à l’occasion de cette mise à jour, en mettant l'accent sur l’"amélioration de la liberté de contrôle des actions pour créer de meilleures occasions". Jusqu’à présent, bien que vous étiez capable de visualiser l’action offensive jusqu’au tir final face aux buts, il arrivait qu’une mauvaise réactivité empêchait le joueur d’effectuer le tir. Nous avons effectué des ajustements afin d’éliminer ce problème et vous permettre de jouer exactement comme vous l’imaginiez. Des ajustements défensifs ont également été apportés afin de mieux répondre aux ajustements des phases offensives. Découvrez un peu plus en profondeur une partie des changements apportés. Réponse améliorée pour une prise de décision accélérée Offensif Nous avons considérablement amélioré la réponse après le toucher de balle en cas de dribble et de contrôle de balle. Cela permet aux joueurs de réaliser une conduite de balle par des touches plus légères. Lors de balles jouées à mi-hauteur, il arrivait également que les joueurs soient contraints de passer le ballon immédiatement après leur premier toucher à cause de la mauvaise réactivité. Nous avons également amélioré cela et les joueurs ont désormais plus d'options dans de telles circonstances, comme récupérer le ballon et partir en dribbles.





Jusqu'à présent, il est arrivé que certains joueurs, malgré une certaine proximité avec les buts, ont tenté de frapper à l'aide d'un mouvement trop prononcé, le ballon finissant en possession de l'adversaire avant qu'ils ne puissent effectuer leur tir.



Nous avons donc ajouté de nouveaux mouvements de tir. Ainsi, quand les joueurs tentent un tir à proximité des buts avec une faible saisie de la jauge de puissance, la priorité est désormais de frapper le ballon rapidement par rapport aux circonstances.

Défense En ce qui concerne la défense, vous avez été nombreux à nous dire que les joueurs ne parvenaient pas à bloquer le ballon, même en utilisant la commande Contenir dans une position où il est clairement possible d'effectuer un blocage.

Pour améliorer cet aspect particulier du jeu, nous avons ajouté de nouveaux mouvements de blocage et intégré des ajustements supplémentaires au timing des blocages. Quant aux dégagements, il est arrivé que les joueurs tentent de dégager le ballon avec un mouvement prononcé, permettant à l'adversaire de reprendre la possession avant que le coup de pied ne puisse être effectué.

De nouveaux mouvements ont donc également été ajoutés, ce qui, dans certaines situations, peut aider à privilégier la vitesse plutôt que la distance.

Gardien de but De nouveaux mouvements du poing ont été ajoutés pour les gardiens de but.

Ces ajouts devraient renforcer la sensation de lutte dans les airs dans la surface.

Contrôle de balle et conscience des buts L’orientation du corps est l’un des éléments les plus importants en football. Avec cette mise à jour, les joueurs recevront désormais les passes avec une meilleure conscience de la direction des buts.



Ces ajustements devraient fluidifier davantage la transition avec les phases d’action de but. Lors de votre prochain match, vous remarquerez peut-être que les joueurs ont moins tendance à contrôler le ballon le dos tourné au but ou à tenter de frapper dans une position corporelle peu naturelle.

Nouveaux matches contre I.A. à mentalité réaliste Dans l’esprit de la nouvelle jouabilité, nous avons reconçu la mentalité footballistique adverse lors de matches contre I.A. Les joueurs prendront désormais des décisions plus appropriées au bon moment. En fonction de leurs capacités, ils peuvent effectuer diverses actions comme percuter à l’aide de feintes, dribbler avec plus d’intensité de possession de balle ou jouer des passes lobées pour ouvrir le terrain. Enfin, nous avons également ajusté l’équilibre de difficulté de chaque niveau de match. Modifications de Changement brusque (à l’exception d’iOS et Android) Précédemment, effectuer un Dribble sprinté entraînait parfois le déclenchement involontaire de la commande Changement brusque. C’est pour cela que nous avons changé la commande Changement brusque par défaut à "appuyer deux fois sur Sprint". Si vous préférez la méthode originale, allez sous [Configuration commandes] > [Paramètres détaillés] > [Type Changement brusque] et sélectionnez "Appuyez une fois". Constance des joueurs Les joueurs avec une constance "Standard" ou "Inconstante" peuvent parfois avoir une condition "Mauvaise" ou inférieure, et ils étaient souvent ignorés lors de la sélection des remplaçants. Dans cette optique, la probabilité de condition "Mauvaise" ou inférieure a été réduite pour les joueurs avec une constance "Standard" ou "Inconstante". En revanche, la probabilité de conditionnement pour les joueurs avec une constance "Inébranlable" reste inchangée. Suite à cette modification, lorsque les joueurs avec une constance "Inconstante" ont une Évaluation MàJ en direct de "B" ou supérieure, leur condition sera réglée sur "Normale" ou supérieure. "Boosters" - Un monde au-delà de 99 Ajout des "Boosters", une toute nouvelle fonctionnalité spéciale pour vos joueurs.

Les "boosters" améliorent certaines statistiques de joueurs et permettent aux joueurs de dépasser la limite normale de 99.

Cette nouveauté permettra aux joueurs d’exprimer plus que jamais leur individualité. Exemples de types de booster Type Statistiques de joueurs améliorées Coups francs Finition, coups de pied arrêtés, effet, puissance de tir Technique Contrôle de balle, dribbles, tenue de balle, passe à terre Agilité Vitesse, accélération, équilibre, endurance *De nouveaux types de boosters seront intégrés le moment venu. Des boosters de joueurs spécifiques avec des améliorations exclusives seront également disponibles à l’avenir. Les scènes mémorables des matches passés et les performances exceptionnelles de la saison peuvent désormais être recréées plus en détails.

La mise à jour eFootball 2024 sera disponible ce 7 septembre 2023 sur toutes les plateformes. Si vous préférez la concurrence, EA Sports FC 24 est disponible en précommande à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

