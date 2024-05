Elden Ring: Shadow of the Erdtree, une image qui fascine les fans de Dark Souls II

Les fans comptent les jours en attendant la sortie de Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring. Il reste moins d'un mois à patienter, Bandai Namco et FromSoftware font monter la hype en partageant des images d'ennemis intrigants, mais également une bande-annonce qui en dit déjà beaucoup sur le lore de ce contenu additionnel. Comme toujours dans les jeux de Hidetaka Miyazaki, ce lore sera surtout développé dans les détails, que ce soit via la description des objets, mais également en s'attardant sur les environnements et les personnages, amicaux ou ennemis. Justement, les studios dévoilent en cette fin de semaine une nouvelle image d'un personnage humain, armé d'une sublime épée, équipé d'une magnifique tenue drapée blanche et arborant une chevelure blonde.

Entre la coiffure et les motifs sur l'armure, il semble évidemment que ce personnage est un soldat aux ordres de Miquella, un Empyréen qui sera central dans Shadow of the Erdtree. Le texte accompagnant l'image est le même qu'à la fin du story trailer, « Nous accompagnerez-vous ? ». Le personnage fascine déjà, mais le regard des fans des Souls s'est vite porté sur le casque qu'il porte, ressemblant énormément à celui de Faraam, personnage emblématique de Dark Souls II, présent sur la jaquette et dans l'édition collector du jeu.

Bon, il est peu probable qu'Elden Ring soit lié à Dark Souls, FromSoftware était connu pour recycler ses idées de jeux en jeux, mais les fans apprécient déjà le clin d'œil ! Pour savoir qui est ce personnage blond, il faudra patienter jusqu'au 21 juin prochain, date de sortie d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Vous pouvez précommander le jeu et son extension à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.