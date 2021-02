Eldest Souls : un souls-like en pixel art trouve sa période de sortie sur consoles et PC

Annoncé pour la Nintendo Switch et PC via Steam, Eldest Souls aurait dû sortir en 2020 sur les deux plateformes. Toutefois, cela ne s’est pas fait, mais une bonne nouvelle guette tous les fans de souls-like, Eldest Souls s’est trouvé une nouvelle période de sortie et le titre verra également le jour sur les consoles de la nouvelle et de l’ancienne génération.





Si vous avez oublié, Eldest Souls est un jeu d’action extrêmement difficile dans lequel vous devrez incarner un chevalier solitaire qui devra explorer une citadelle oubliée et qui n’aura qu’un seul but : trouver d’anciennes divinités et les tuer. Ces dernières se sont vengées et ont condamné les humains, à tel point que « les terres agricoles se sont transformées en désert, les rivières en poussière. » Si vous avez toujours rêvé d’exterminer des dieux malfaisants dans des combats difficiles, Eldest Souls va vous régaler !

Eldest Souls est un jeu « souls-like » difficile, en pixel art, avec des combats rapides. Les dieux anciens ont été emprisonnés pendant longtemps. L'humanité a prospéré. Les Grands royaumes sont nés sur les ruines des temples d'adoration. Jusqu'à aujourd'hui… Dans leur dernier acte de vengeance, les Dieux anciens ont lancé une grande Désolation sur le monde. Les Terres agricoles se sont transformées en désert, les rivières en poussière. La Grande Croisade lancée pour en finir une fois pour toutes avec les dieux emprisonnés a pratiquement disparu, et les royaumes des mortels sont à l'abandon. Un guerrier solitaire s'approche de la Citadelle, l'ancienne prison des Dieux. Son objectif est simple : les tuer tous. Dans Eldest Souls, vous explorerez la vaste Citadelle oubliée, à la recherche des Dieux anciens. Le temple-prison contiendra des PNJ intéressants, des quêtes passionnantes et de sombres mystères. Les rencontres avec les Dieux anciens seront... mortelles. Avec des combats sous tension et bourrés d'action, chaque moment compte. Pourtant, la fortune sourit aux audacieux et la défaite des dieux anciens peut conférer des pouvoirs qui dépassent l'imagination des mortels. Caractéristiques Les dieux anciens Anéantir les dieux n'est pas toujours une tâche facile. Préparez-vous à être dépassé lors des rencontres brutales et difficiles, où seuls les plus acharnés s'en sortiront. Le monde des morts Explorez et découvrez l'ancienne Citadelle mystérieuse. La Prison des dieux anciens, ce monument du triomphe de l'Homme est depuis longtemps oublié, et quelque chose de sombre s'est enraciné profondément dans ces labyrinthes. Une progression et une adaptation adéquate Chaque rencontre avec les dieux anciens sera un nouveau défi unique. Récupérez leur pouvoir, débloquez divers talents et capacités, et tuez-les tous.

Eldest Souls est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam pour le deuxième trimestre de l'année 2021.