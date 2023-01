Epic Games Store : Adios et Hell is Others gratuits cette semaine, un Dishonored et un jeu de gangsters offerts ensuite

Contrairement à ce qui a été dit jeudi dernier, ce sont bien deux titres qui sont offerts cette semaine sur l'Epic Games Store. Il y a comme prévu Adios, jeu d'aventure narratif sur un éleveur de porcs décidant d'arrêter de faire disparaître des cadavres pour la mafia locale, mais aussi Hell is Others, jeu de tir en vue du dessus mêlant JcJ et JcE.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessus.

Adios Adios est un jeu cinématographique à la première personne sur le fait de se tenir à une décision compliquée. Vous êtes un éleveur de porcs au Kansas. C'est le mois d'octobre. Les matins froids et vivifiants sont la norme et vous avez décidé de ne plus laisser la mafia utiliser vos cochons pour se débarrasser des cadavres. Lorsqu'un ancien copain, qui travaille comme tueur à gages, arrive avec son assistant pour livrer un autre cadavre, vous trouvez enfin le courage de lui dire que vous en avez assez. Hell is Others Adam Smithson existe difficilement dans son minuscule appartement perché au-dessus de Century City. Son bonsaï est son seul compagnon. Il en prend grand soin pour... sans doute pour faire passer le temps. Ce temps qui semble s'étirer à jamais. Mais comme chaque résident de Century City, sa plante a besoin de sang pour survivre. Adam est donc régulièrement obligé de s'approvisionner dans les rues obscures de la ville. Il s'enfonce dans les entrailles d'une ville cauchemardesque par un ascenseur qui signe le début de la chasse. Dans une ville où le sang est une monnaie d'échange, Adam descend dans les rues pour survivre et progresser, tout en affrontant ceux qui partagent les mêmes objectifs que lui. Jeu de survie multijoueur en ligne, Hell is Others propose une expérience unique dans laquelle vous personnalisez et améliorez votre personnage en récupérant un large éventail d'objets pour décorer votre appartement. Occupez-vous de vos plantes sanguinaires pour cultiver vos propres munitions, explorez les ténèbres urbaines de Century City, affrontez Les Autres et faites au mieux pour survivre au temps qui passe... Ce temps qui à jamais s'étire.

La semaine prochaine, nous serons encore gâtés, car ce sont Dishonored: Death of the Outsider et le jeu de gestion City of Gangsters qui seront rendus temporairement gratuits.