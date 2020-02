Epic Games Store : Kingdom Come: Deliverance et Aztez gratuits cette semaine, un jeu de cartes offert ensuite

Deux adaptations de jeux de société étaient gratuites la semaine dernière via l'Epic Games Store, et si le même nombre de titres est offert du 13 au 20 février, ils offrent des styles de gameplay bien différents.

Deux salles, deux ambiances, avec d'un côté le jeu de rôle ambitieux et réaliste Kingdom Come: Deliverance, et de l'autre une expérience unique entre beat'em all et stratégie au tour par tour avec Aztez.

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition 34,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 34,95€. Kingdom Come: Deliverance La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs. Aztez Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Déployez vos Aztez (guerriers d'élite spécialisés en combat rapproché) dans le métajeu et profitez de combats en temps réel hyper techniques aux lourdes conséquences sur l'empire.

La semaine suivante, du 20 au 27 février, c'est le jeu de cartes stratégique avec du multijoueur et du contenu scénarisé Faeria qui sera gratuit.